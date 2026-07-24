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Huracán Fausto se Fortalece a Categoría 2 sobre el Pacífico, Así va Su Trayectoria

El huracán Fausto sigue ganando intensidad, ¿afectará las costas mexicanas?

Huracán Fausto Fortalece Categoría 2 Pacífico. Pegará México Ubicación Trayectoria HoyCuartoscuro

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Fausto, el primer huracán del Pacífico, alcanza categoría 2. Conoce sí afectará a México y qué esperar en los próximos días.

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