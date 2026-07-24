Huracán Fausto se Fortalece a Categoría 2 sobre el Pacífico, Así va Su Trayectoria

Esta tarde, el Huracán Fausto se fortaleció a categoría 2 en la escala SaffirSimpson, y sigue su desplazamiento sobre aguas del Pacífico.

Fausto se convirtió en el primer huracán del Pacífico la noche del lunes.

¿Fausto representa un riesgo para México?

El centro del huracán Fausto de categoría 2 se localiza a 2,065 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, sus vientos máximos sostenidos son de 165 km/h, rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 24 km/h.

De acuerdo con el pronóstico, Fausto continuará desplazándose sobre el océano Pacífico, pero se debilitará gradualmente, sin afectar territorio mexicano.

"Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para México", informó la Conagua.

¿Bertha y Genevieve son un riesgo para el país?

La tormenta tropical Genevieve se formó este viernes 24 de julio de 2026 en el Pacífico, derivada de la depresión Siete-E, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Ubicación: Su centro se localiza a 975 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero.

Fuerza: Presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h.

Desplazamiento: Hacia el oeste-noroeste a 19 km/h.

No repreenta un riesgo para el país

Se prevé que el domingo se convierta en huracán categoría 1, ese mismo día evolucione a categoría 2, luego el lunes 27 se intensifique en huracán categoría 3, pero después se degrade.

En tanto, la tormenta tropical Bertha tocó tierra en la zona fronteriza entre Texas y Luisiana, en Estados Unidos, después se debilitó al internarse sobre tierra y se prevé que continúe perdiendo fuerza.