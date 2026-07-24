Homenaje a Oliver Tree En Vivo: ¿Dónde Ver y A Qué Hora Es el Último Adiós al Cantante?

Los seres queridos de Oliver Tree Nickell confirmaron los detalles de la ceremonia oficial que rendirá tributo al cantante, fallecido el pasado 14 de junio en un accidente de helicóptero ocurrido en Brasil. El evento, con transmisión global gratuita, se realizará este sábado 25 de julio y podrá seguirse en vivo desde México a través de internet.

¿Cuándo y dónde será el homenaje a Oliver Tree?

La ceremonia memorial está programada para este sábado 25 de julio en el UCSC Quarry Amphitheater, dentro de las instalaciones de la Universidad de California en Santa Cruz. El acceso presencial estará reservado principalmente para familiares, amigos cercanos y colegas del músico, por lo que la producción habilitó una transmisión digital para que sus seguidores en todo el mundo puedan acompañar el homenaje.

¿A qué hora ver el homenaje a Oliver Tree en México?

De acuerdo con el anuncio oficial compartido por los allegados del artista, el programa comenzará a las 19:30 horas tiempo del Pacífico (PST), lo que equivale a las 21:30 horas del centro de México. La transmisión incluirá música en vivo, la proyección de videos retrospectivos sobre la carrera de Oliver Tree y mensajes de amigos y familiares en su honor.