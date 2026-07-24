Música y conciertos

Homenaje a Oliver Tree En Vivo: ¿Dónde Ver y A Qué Hora Es el Último Adiós al Cantante?

El homenaje oficial a Oliver Tree será este sábado 25 de julio con transmisión gratuita. Te decimos el horario en México y cómo verlo en vivo.

Homenaje-oliver-tree-en-vivo-donde-ver-a-que-hora-ver-ultimo-adios-transmision-onlineFoto: GettyImages

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No te pierdas el último adiós a Oliver Tree este 25 de julio. Conéctate a las 21:30 desde México y sé parte de este emotivo homenaje en línea.

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