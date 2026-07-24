Turista Estadounidense Muere de Infarto en Yate tras Practicar Buceo en San Carlos, Sonora

Un paseo recreativo por las costas de San Carlos terminó en tragedia la mañana de este jueves, luego de que una mujer de nacionalidad estadounidense falleciera tras sufrir un infarto mientras se encontraba a bordo de un yate turístico.



La víctima fue identificada como Sandy, de 77 años de edad, originaria del estado de Utah, quien vacacionaba en Sonora junto a su esposo y otros familiares en una embarcación.



Según la información recabada, la mujer ingresó al mar para practicar buceo y, después de regresar al yate, comenzó a presentar un severo malestar. Ante la emergencia, el capitán de la embarcación aceleró el regreso al muelle para solicitar atención médica.



A su llegada, socorristas de la Cruz Roja intentaron brindarle asistencia, pero confirmaron que ya había fallecido.