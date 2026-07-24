Sociedad

Turista Estadounidense Muere de Infarto en Yate tras Practicar Buceo en San Carlos, Sonora

Una mujer de origen estadounidense murió de un infarto al interior de un Yate en San Carlos, Sonora

Turista Estadounidense Muere de Infarto en Yate tras Practicar Buceo en San Carlos, SonoraTurista Estadounidense Muere de Infarto en Yate tras Practicar Buceo en San Carlos, Sonora. Foto: N+

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Turista estadounidense muere de infarto en yate tras practicar buceo. Familiares gestionan repatriación del cuerpo a EUA.

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