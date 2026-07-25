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México Sub-20 Gana Hoy: ¿Qué necesita para Calificar al Mundial y los Juegos Olímpicos 2028?

El encuentro sirvió para que varios jóvenes levantaran la mano como las nuevas promesas del Tricolor de cara a la búsqueda del boleto a la Copa del Mundo Sub-20

La Selección Mexicana busca el boleto a la Copa del Mundo Sub-20. Foto: Selección MexicanaLa Selección Mexicana busca el boleto a la Copa del Mundo Sub-20. Foto: Selección Mexicana

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México Sub-20 Gana Hoy: ¿Qué necesita para Calificar al Mundial y los Juegos Olímpicos 2028?