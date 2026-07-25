México Sub-20 Gana Hoy: ¿Qué necesita para Calificar al Mundial y los Juegos Olímpicos 2028?

La Selección Mexicana Sub-20 comenzó con autoridad su participación en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf al imponerse con contundencia a Antigua y Barbuda, en un partido que ha dejado al descubierto el talento de la nueva generación de futbolistas mexicanos.

El marcador quedó 3 a 0 a favor de la Selección Mexicana Sub-20.

Más allá del resultado, el encuentro sirvió para que varios jóvenes levantaran la mano como las nuevas promesas del Tricolor, al repartir los goles y mostrar un futbol ofensivo que ilusiona de cara a la búsqueda del boleto a la Copa del Mundo Sub-20 de 2027.

¿Quiénes anotaron los goles de México vs Antigua y Barbuda?

La goleada de México tuvo varios protagonistas en el ataque, demostrando que el equipo cuenta con distintas variantes ofensivas.

Los anotadores del encuentro fueron:

Hugo Camberos

Francisco Valenzuela

Santiago Sandoval

#Sub20 | ¡Vean nada más qué golazo fue nuestro segundo tanto! 😤



Aquí está la jugada del GOL de Valenzuela.



JOYA. 💎#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️pic.twitter.com/LNT50D1TmB — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 25, 2026

Cada uno aportó su nombre al marcador en un debut que confirmó el potencial ofensivo del conjunto mexicano y permitió que varios futbolistas comenzaran el torneo con confianza de cara a los siguientes compromisos.

Las figuras que buscan consolidarse en el Tri

Además de los goleadores, el funcionamiento colectivo fue uno de los aspectos más destacados del equipo dirigido por México, que dominó el balón, generó numerosas oportunidades y mostró una presión constante sobre la defensa de Antigua y Barbuda.

¿Qué necesita México para conseguir el boleto al Mundial Sub-20?

El Campeonato Sub-20 de la Concacaf no solo define al campeón de la región, sino que también reparte boletos para la Copa Mundial Sub-20 de 2027.

Con este triunfo, el Tricolor dio el primer paso en un grupo en el que todavía deberá enfrentar a selecciones como Costa Rica y Guatemala, rivales que pondrán a prueba a esta nueva camada de futbolistas mexicanos en busca de seguir demostrando que el futuro del Tri luce prometedor.

AMP