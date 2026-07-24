Isaac del Toro, Listo para Cierre del Tour de Francia 2026: ¿Por Qué Es Tan Bueno el Mexicano?

El Tour de Francia 2026 se perfila a la recta final e Isaac del Toro se mantiene en las primeras 3 posiciones de la tabla general, con el maillot blanco en su poder; aquí te contamos por qué es tan bueno el ciclista mexicano, originario de Ensenada, Baja California, quien se encuentra listo para el cierre de la carrera.

Isaac del Toro, de 22 años de edad, debutó con una destacada participación en el Tour de Francia 2026, que este fin de semana terminará, en París.

¿Por qué es tan bueno Isaac del Toro?

Isaac del Toro combina varias ventajas físicas que, en el mundo del ciclismo, son casi como tener un motor perfecto en el chasís perfecto.

Del Toro mide 1.80 metros y pesa 64 kilogramos, lo que le da un índice de masa corporal cercano a 19.8, considerado bajo, pero muy optimizado para la alta montaña.

Esto sería como llevar una mochila, es decir, si dos personas tienen el mismo motor: corazón y pulmones, pero una carga 15 kilos menos de "mochila corporal", esa persona sube más rápido cualquier cuesta.

En ciclismo se llama relación peso-potencia, vatios por kilogramo (W/kg), y es el número que mejor predice quién puede ganar en la montaña.

Los vatios son la cantidad de trabajo mecánico que las piernas producen por segundo, medida con sensores en la bicicleta; mientras más vatios por kilo, más rápido se sube.

En el Tour de Emiratos Árabes Unidos 2026, Isaac del Toro sostuvo 6.73 vatios por kilogramo durante más de 25 minutos, en una ascensión de más de 750 metros de desnivel.

Para darnos una idea de lo que significa, veamos el siguiente ejemplo: Un ciclista aficionado de buen nivel sostiene alrededor de 2.5 vatios por kilogramo durante 5 minutos, mantener ese nivel de potencia por 25 minutos seguidos es lo que separa a los mejores del mundo del resto.

Pero no todo es genético. El entrenamiento desde la infancia es fundamental para desarrollar estas habilidades y capacidades para lograr un desempeño al más alto nivel.

La mezcla de físico, genética y eficiencia es lo que convierten a Isaac del Toro en un deportista de élite, un atleta excepcional, producto de su esfuerzo y talento para brillar en el escenario más competitivo: el Tour de Francia.

Isaac del Toro, listo para el cierre del Tour de Francia 2026

En entrevista con David Faitelson, comentarista de TUDN, Isaac del Toro declaró que está contento de llegar a la tercera semana del Tour de Francia 2026 y por estar con su equipo, el UAE Team Emirates XRG.

Cuestionado sobre el cierre de la carrera, Del Toro dijo que está listo y emocionado para el fin de su primer Tour de Francia: “Estoy tranquilo, emocionado por la situación, creo que mejor que esto se puede pedir demasiado poco y muy contento y privilegiado por todos los aficionados que están aquí conmigo”.

El ciclista mexicano aseguró que va a luchar por mantenerse en el podio del Tour de Francia: “Vamos a estar en la carrera y sin duda alguna va a ser bello”.

Este viernes, Isaac del Toro quedó en el lugar 7 de la etapa 19, resultado con el que mantiene el maillot blanco, como mejor joven clasificado, y el tercer lugar de la tabla general, por debajo de Tadej Pogačar y Remco Evenepoel.

Así está la tabla general del Tour de Francia 2026