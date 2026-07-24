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Isaac del Toro, Listo para Cierre del Tour de Francia 2026: ¿Por Qué Es Tan Bueno el Mexicano?

Conoce las características que hacen de Isaac del Toro un deportista de élite, un atleta excepcional, producto de su esfuerzo y talento, para brillar en el Tour de Francia

Isaac del Toro en la etapa 19 del Tour de Francia 2026Isaac del Toro en la etapa 19 del Tour de Francia 2026. Foto: N+

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Con solo 22 años, Isaac del Toro mantiene el maillot blanco y el tercer lugar en el Tour de Francia 2026. Conoce las claves de su éxito en el ciclismo de élite.

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