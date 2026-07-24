¿A Cuántas Etapas Está Isaac del Toro del Podio en el Tour de Francia 2026? Así Va el Mexicano

El nombre del mexicano Isaac Del Toro, del equipo UAE Team Emirates XRG, es tendencia en las redes sociales y una de las preguntas recurrentes es a cuántas etapas está Isaac del podio en el Tour de Francia 2026. En N+ te decimos cómo va el originario de Ensenada, Baja California.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Palabras de Isaac del Toro tras la Etapa 16

¿Cuántas etapas quedan para concluir el Tour de Francia 2026?

A Isaac del Toro le quedan exactamente tres etapas para finalizar el Tour de Francia 2026 y conseguir un lugar en el podio final en París.

Al completarse la etapa 18 este jueves 23 de julio, el ciclista mexicano se mantiene en la tercera posición de la clasificación general.

Isaac del Toro, cerca de hacer historia: puntos clave

Isaac del Toro está en estos momentos en puestos de podio. Sus posibilidades son muy altas, pero bajo máxima presión, dependiendo de tres factores clave para las últimas tres jornadas.

Debe enfrentarse a la alta montaña de los Alpes

Varios compañeros de del Toro en el UAE Team Emirates se han enfermado por brote de virus estomacal que afecta al equipo en plena competencia

Defenderse de Paul Seixas, su rival directo por el tercer puesto de la general y por el maillot blanco, como mejor joven.

Del Toro tiene ventaja de solo 20 segundos

Las etapas finales son medulares para que Isaac Del Toro aspire al podio del Tour de Francia 2026; tiene apenas una ventaja de solo 20 segundos sobre el francés Paul Seixas. Cada pedaleo en las subidas alpinas promete que será un duelo entre ambos.

Etapas clave del Tour de Francia

Etapa 19

El mítico Alpe d’Huez está en la etapa 19, se correrá el viernes 24 de julio y se le considera como la prueba de fuego definitiva. Tiene un terreno de alta montaña que termina en el ascenso al Alpe d’Huez. Los expertos consideran que, si Isaac del Toro resiste el ritmo de los favoritos en esta etapa, tendrá el podio casi asegurado.

Etapa 20

Se correrá el sábado 25 de julio con el recorrido en Le Bourg-d'Oisans, se le considera la etapa reina, por ser extrema con un maratón alpino con 5 mil 600 metros de desnivel, subiendo Croix de Fer, Télégraphe, Galibier y final por la vertiente inédita de Sarenne.

Etapa 21

Se correrá el domingo 26 de julio con el recorrido Thoiry-París (Champs-Élysées) y destaca por el tradicional desfile de clausura para los velocistas con el circuito en la capital.

Al ser compañero del virtual campeón Tadej Pogačar, la prioridad del equipo sigue siendo protegerlo, pero el propio Pogačar ha respaldado el ritmo de Del Toro en momentos clave, lo que beneficia al mexicano para mantener su tercer puesto general.

HVI