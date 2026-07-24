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¿A Cuántas Etapas Está Isaac del Toro del Podio en el Tour de Francia 2026? Así Va el Mexicano

Isaac del Toro está en máxima presión y para acceder al podio depende de tres factores clave para las últimas jornadas

"Isaac del Toro a Cuántas Etapas del Tour de Francia Está para Subir al Podio "El ciclista mexicano, Isaac Del Toro, del equipo UAE Team Emirates XRG. Foto: Reuters

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Las etapas finales son medulares para que Isaac Del Toro aspire al podio del Tour de Francia 2026, tiene apenas una ventaja de solo 20 segundos sobre el francés Paul Seixas

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¿A Cuántas Etapas Está Isaac del Toro de Subir al Podio en el Tour de Francia 2026? Así Va el Mexicano