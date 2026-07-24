Homicidios

Difunden Retrato Hablado del Presunto Asesino del Periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

La fiscalía de Oaxaca dio a conocer avances del caso del periodista asesinado ayer mientras desayunaba en una fonda de San Pablo Etla

Retrato hablado asesino de periodista Alejandro LeyvaN+

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Se revela el retrato hablado del presunto asesino del periodista Alejandro Leyva en Oaxaca. La investigación se centra en su labor periodística.

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