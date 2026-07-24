Difunden Retrato Hablado del Presunto Asesino del Periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

La fiscalía de Oaxaca ofrece detalles sobre la investigación del periodista asesinado ayer, Alejandro Leyva, en San Pablo Etla. En un breve conferencia, indicó que la principal línea de investigación, es sobre su labor periodística.

En tanto, se dio a conocer que hay cuatro personas presentadas ante las autoridades, las cuales no están detenidas, en tanto, revelaron el retraro hablado del presunto autor material del homicidio de Alejandro Leyva, quien fue asesinado ayer mientras desayunaba en una fonda en San Pablo Etla.

Fiscalía Oaxaca

El fiscal del estado, Bernardo Rodríguez informó que ya se pudo reconstruir la ruta de llegada y escape de los presuntos homicidas. Se cuenta con videos, fotografías y testimonios que permitieron recrear los hechos.

Avances de la investigación

Cuatro personas en calidad de presentados

Retrato hablado de uno de los autores materiales

Identificación de rutas de entrada y salida

Recuperación de moto en que cometieron la agresión

Recuperación de arma

Identificación de segundo vehículo que usan los agresores

El caso fue atraído por la Fiscalía General de la República, así lo informó hoy la institución. En tanto, periodistas oaxaqueños rindieron un homenaje de cuerpo presente a Alejandro Leyva y exigieron justicia.