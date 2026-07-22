Homicidios

Confirman Muerte de Periodista en Oaxaca: ¿Quién Fue Alejandro Leyva?

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y pidió coordinación entre fiscalías para esclarecer el caso

Confirman Muerte de Periodista en Oaxaca Quién Fue Alejandro LeyvaFrancisco Alejandro Leyva Aguilar, el periodista cuyo asesinato fue condenado por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. Foto: Facebook / Alejandro Leyva Aguilar
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