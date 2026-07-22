Confirman Muerte de Periodista en Oaxaca: ¿Quién Fue Alejandro Leyva?

Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles por sujetos armados que circulaban en motocicleta, cuando desayunaba en una fonda de San Pablo Etla, a unos 14 kilómetros de la capital de Oaxaca, de acuerdo con una fuente de la fiscalía citada por la agencia AFP.

Según la policía local, una mujer resultó herida en el ataque.

¿Quién era Alejandro Leyva?

Francisco Alejandro Leyva Aguilar se dedicaba al periodismo de opinión bajo el nombre "El Zumbido del Moscardón", columna y segmento en video que difundía en Facebook y en TikTok.

En Facebook, donde su página lo describía como escritor y sumaba 15 mil seguidores, encabezaba su perfil con una frase atribuida a Gabriel García Márquez: "La ética no es una condición ocasional, debe acompañar al periodista todos los días de su vida como el zumbido al moscardón".

Leyva Aguilar fue director de un canal de televisión local y mantenía una columna política, además de su segmento de opinión "El Zumbido del Moscardón".

Su última publicación en su página de noticias de Facebook criticaba la organización del festival cultural de la Guelaguetza.

El tono de sus críticas al gobierno de Oaxaca

En sus videos de opinión, Leyva Aguilar mantenía una línea abiertamente crítica hacia la administración estatal. En una de sus columnas en video, retomó una frase de un político no identificado —"en la política para ser hay que parecer"— para contraponerla con su propia postura: "en la vida para ser hay que saber".

A partir de ahí, señalaba a funcionarios del gobierno estatal de priorizar la ostentación —camionetas de lujo, ropa de diseñador, propiedades en zonas exclusivas— por encima de la preparación académica.

En ese material se refería al gobernador Salomón Jara Cruz con el apodo "el anodino", que utilizaba de forma recurrente como recurso editorial para cuestionar lo que consideraba falta de carácter o solvencia política en la administración estatal.

También cuestionaba la trayectoria universitaria del gobernador, mencionaba señalamientos de un presunto desfalco al erario durante su gestión como secretario del entonces gobernador Gabino Cué, y denunciaba un conflicto por un predio en Santiago Juxtlahuaca, distrito de Huajuapan de León, donde —según su versión— la Vicefiscalía regional habría favorecido a un particular interesado en demoler una capilla comunitaria de 145 años para construir un hotel boutique, con lo que sostenía la existencia de favoritismo e influencia política vinculada al gobernador.

La reacción del gobierno de Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó el hecho y expresó solidaridad con la familia de Leyva Aguilar y con el gremio periodístico. Su gobierno solicitó a la Fiscalía General del Estado establecer coordinación con la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en delitos contra la libertad de expresión.

"Ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia".

El mandatario estatal afirmó que no adelantará conclusiones sobre las causas del ataque y que corresponde a la investigación determinar a los responsables.

"Nuestra posición es clara: que se conozca toda la verdad y que no haya impunidad".

La investigación de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) condenó y lamentó el homicidio de Leyva Aguilar, ocurrido en el fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, y expresó su solidaridad con la familia, seres queridos y el gremio periodístico.

La institución desplegó personal pericial y agentes de investigación al lugar de los hechos para recabar indicios físicos y balísticos, en coordinación con las corporaciones del Gabinete de Seguridad, lo que permitió iniciar de inmediato el rastreo de los agresores.

A partir del análisis de cámaras del sistema C5, la FGEO ya cuenta con inteligencia videográfica integrada a la investigación para agilizar la captura de los responsables.

La institución solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, y garantizó que se utilizarán todos los recursos técnicos, jurídicos y humanos disponibles para esclarecer el crimen.

El Gabinete de Seguridad de México señaló que brindará el apoyo necesario para contribuir al esclarecimiento del homicidio de Leyva Aguilar, mediante trabajo coordinado con las autoridades de Oaxaca para fortalecer las investigaciones y avanzar en la detención de los responsables.

"Este crimen no quedará impune".

Lo que se sabe hasta ahora

Leyva Aguilar fue asesinado a balazos este miércoles al salir de su domicilio en La Esmeralda, San Pablo Etla.

Al menos dos personas lo esperaban frente a la vivienda y le dispararon.

Era columnista de opinión bajo el nombre "El Zumbido del Moscardón", conocido por llamar "el anodino" al gobernador.

El gobernador de Oaxaca confirmó y condenó el asesinato, y pidió coordinación entre fiscalías.

La FGEO desplegó peritos, analizó cámaras C5 y solicitará apoyo de la FGR.

Según un recuento de Reporteros Sin Fronteras (RSF), se trata del séptimo periodista asesinado en México en 2026. La organización contabiliza más de 150 comunicadores asesinados en el país desde 2000.

Con información de AFP.