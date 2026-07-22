Encuentran a Hombre Muerto y con Herida de Bala en Galeana, Nuevo León

La mañana de este miércoles 22 de julio, un hombre fue asesinado a balazos en el municipio de Galeana, Nuevo León. Fueron habitantes de la zona quienes reportaron el descubrimiento de la víctima ya sin vida a la altura del ejido "Los Pocitos" y la carretera 57 a Matehuala.

De acuerdo con el testimonio de los residentes, el hombre se encontraba tirado en la vía pública. Inicialmente pensaron que se trataba de un hombre atropellado; sin embargo, el reporte movilizó a las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia que al llegar confirmaron que se trató de un hecho violento.

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Investigan muerte de hombre con herida de bala en Galeana

Autoridades informaron que, la víctima estaba desnuda, tenía huellas de arrastre y presentaba al menos un disparo de arma de fuego con entrada y salida en el cráneo. Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado de manera oficial y se desconoce su edad aproximada.

Luego del reporte de los vecinos, las autoridades locales de seguridad acordonaron el área donde se encontraba el cuerpo sin vida tendido sobre la vía pública, en espera de los agentes ministeriales y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para iniciar con la investigación correspondiente, recabar evidencias y llevar a cabo el traslado del cuerpo para la autopsia de ley.

Por el momento, no hay personas detenidas por la muerte de este hombre, que se espera sea identificado en las próximas horas, y de igual manera se esclarezcan las condiciones en las que perdió la vida. Las indagatorias del caso continúan activas por parte de los agentes de investigación.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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