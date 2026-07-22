Homicidios

Encuentran a Hombre Muerto y con Herida de Bala en Galeana, Nuevo León

El hallazgo del cuerpo fue reportado por vecinos a la altura de la carretera 57 a Matehuala

Hombre muerto en Carretera 57 a Matehuala en GaleanaEl hombre sin vida fue encontrado a la altura de la Carretera 57 a Matehuala. Foto: Google Maps

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Un hombre fue asesinado en Galeana, Nuevo León. Vecinos reportaron el cuerpo con herida de bala en la carretera 57. Las autoridades buscan esclarecer el caso.

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