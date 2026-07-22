Tormenta Tropical Bertha Toca Tierra: ¿Hay Riesgo Para Costas de México?

La tormenta tropical Bertha tocó tierra este miércoles en St. Bernard Parish, Luisiana, a 65 kilómetros al este de Nueva Orleans, según un reporte difundido a las 13:00 horas, tiempo de México.

Al momento del impacto, el sistema presentaba vientos de 75 kilómetros por hora y una presión central mínima de 1000 milibares.

Horas antes, a las 09:00, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) habían ubicado el centro de Bertha a 65 kilómetros al sur de Pascagoula, Mississippi, y a 910 kilómetros al norte de Río Lagartos, Yucatán, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de 100 kilómetros por hora, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 9 kilómetros por hora.

SMN y Conagua señalaron:

"Debido a su distancia, por el momento no representa peligro para México".

Ese mismo mensaje fue reforzado más tarde por la cuenta CONAGUA Clima, que a las 11:19 horas publicó:

"La tormenta tropical Bertha se encuentra en el océano Atlántico. No genera efectos en México".

Lo que se sabe hasta el momento

Bertha tocó tierra en St. Bernard Parish, Luisiana, a las 13:00 horas (tiempo de México).

Vientos al momento del impacto: 75 km/h; presión central mínima: 1000 mb.

Reporte previo de las 09:00 h: vientos de 85 km/h y rachas de 100 km/h, ubicado frente a Pascagoula, Mississippi.

Desplazamiento: hacia el oeste-noroeste.

Autoridades mexicanas descartan, por ahora, efectos directos en el país.

La trayectoria que se vigila hacia Texas

De acuerdo con información atribuida al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y a Tropical Tidbits, Bertha mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste y se perfila hacia las costas de Texas para este jueves.

Según esa misma fuente, se espera que para el viernes el sistema haya perdido fuerza como ciclón, pero su amplia circulación podría favorecer el ingreso de humedad hacia el noreste de México, lo que se traduciría en lluvias y chubascos en la región.

Este pronóstico corresponde a una proyección y no ha sido confirmado de manera independiente por SMN/Conagua.

¿Qué dicen las autoridades mexicanas por ahora?

Por la distancia del sistema, no hay efectos directos sobre territorio mexicano en este momento. El seguimiento se mantiene a la espera de la evolución del sistema conforme se acerque a la costa de Texas.