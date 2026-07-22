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Tormenta Tropical Bertha Toca Tierra: ¿Hay Riesgo Para Costas de México?

La tormenta tropical Bertha tocó tierra en St. Bernard Parish, Luisiana, con vientos sostenidos de 45 mph

Tormenta Tropical Bertha Toca Tierra Hay Riesgo Para Costas de MéxicoFoto: Reuters

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