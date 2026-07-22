Elon Musk Anuncia su Propia 'Odisea' Hecha con IA Tras Criticar a Lupita Nyong'o

A pesar de que ya se estrenó y es un éxito en taquilla, Elon Musk no ha dejado de lado su ofensiva contra La Odisea de Christopher Nolan.

Este 22 de julio, el empresario anunció a través de X que su herramienta de inteligencia artificial, Grok Imagine, desarrollará un largometraje completo inspirado en el poema de Homero, al que calificó como una versión "históricamente exacta" y fiel al espíritu del texto original.

El anuncio llegó acompañado de un cortometraje de aproximadamente tres minutos generado con IA por un usuario de la red social, que retrata un encuentro entre Odiseo y la ninfa Calipso. Musk retomó esa publicación para prometer que, antes de que termine 2026, Grok Imagine tendrá lista una película completa basada en la obra.

Una cruzada que viene de meses atrás

El anuncio no puede desligarse de la disputa que Musk sostiene desde antes del estreno de la película de Nolan. Durante la promoción del filme, el empresario cuestionó en repetidas ocasiones las decisiones de casting, en particular la elección de Lupita Nyong'o para dar vida a Helena de Troya y Clitemnestra. En marzo llegó a acusar a Nolan de tener una postura racista contra personas blancas y sugirió que el director habría elegido a la actriz keniana-mexicana pensando en premios de la Academia. También amplificó comentarios transfóbicos dirigidos a Elliot Page, quien interpreta a Sinón en la cinta.

Antes del estreno, Nyong'o respondió a los ataques defendiendo la diversidad del reparto y señalando que no dedicaría tiempo a justificarse ante las críticas. Nolan, por su parte, restó importancia a la polémica previa al lanzamiento y se mostró escéptico sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial reemplace la creatividad humana en el cine.

La película de Nolan, un éxito de taquilla

Pese a las críticas del empresario, The Odyssey atraviesa un desempeño comercial sólido: recaudó alrededor de 264 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel mundial y se perfila como la película más taquillera en la carrera de Nolan.

La promesa de Musk abrió un frente de discusión distinto al del casting: La Odisea fue escrita hace cerca de 2,800 años y pertenece al terreno de la ficción mitológica, con elementos como un cíclope, monstruos marinos y la hechicera Circe. Ese contraste llevó a numerosos usuarios de X a cuestionar qué podría significar realmente una adaptación "históricamente precisa" de una obra que nunca pretendió narrar hechos reales, y a poner en duda la conveniencia de sustituir el trabajo actoral y creativo por contenido generado con inteligencia artificial.