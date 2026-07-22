Cine

Elon Musk Anuncia su Propia 'Odisea' Hecha con IA Tras Criticar a Lupita Nyong'o

Elon Musk promete que Grok Imagine hará una película de La Odisea "históricamente exacta" tras meses de criticar al reparto de Christopher Nolan.

elon-musk-odisea-ia-grok-imagineFoto: GettyImages

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Elon Musk desafía a Nolan con su propia 'Odisea' hecha por IA. ¿Podrá Grok Imagine ofrecer una versión más auténtica? La película de Nolan ya es un éxito, ¿qué opinas?

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