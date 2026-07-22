Cierre Vial por Más de 12 Horas tras Volcadura de Pipa en Carretera Nacional en Linares, NL

Este miércoles 22 de julio se registró un cierre vial de más de 12 horas tras la volcadura de una pipa cargada con hidrocarburo a la altura del kilómetro 161 de la Carretera Nacional, en el municipio de Linares, al sur del estado de Nuevo León.

El accidente ocurrió luego de que el conductor aparentemente dormitara al volante y perdiera el control del vehículo de carga. Al sitio acudieron elementos de Bomberos de Linares, Protección Civil de Nuevo León y la Guardia Nacional, quienes descartaron personas lesionadas.

Las maniobras para retirar la unidad se prolongaron debido a los trabajos de trasvase del combustible, lo que obligó a suspender por completo la circulación en el sentido de sur a norte, con dirección a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Para desfogar el tráfico y dar fluidez a la zona, las autoridades implementaron un carril de contraflujo.

Camión choca contra vivero en Santiago

Otro accidente vehícular registrado este mismo miércoles fue durante la tarde entre una camioneta y un camión de carga que terminó chocando contra un vivero y un taller de acero, ambos ubicados sobre la Carretera Nacional, a la altura de la colonia El Huajuquito, en el Santiago, Nuevo León.

Testigos pidieron de inmediato el apoyo de rescatistas para ayudar a los conductores, quienes fueron atendidos en el lugar de los hechos. Autoridades señalaron que no se registraron más personas lesionadas.

Con información de Karina Garza Ochoa | N+

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