Accidentes

Cierre Vial por Más de 12 Horas tras Volcadura de Pipa en Carretera Nacional en Linares, NL

La volcadura de una pipa cargada con hidrocarburo provocó el cierre de la circulación durante más de 12 horas en el kilómetro 161 de la Carretera Nacional

Volcadura en Carretera Nacional en Linares, NLLa circulación fue cerrada por completo con dirección a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Foto: Bomberos Linares

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Accidente en Linares: Una pipa cargada con hidrocarburo volcó, cerrando la Carretera Nacional por 12 horas. Conoce las medidas tomadas para restablecer el tráfico.

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