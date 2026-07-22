Accidentes

Carambola de Tres Vehículos Provoca Caos Vial en la Avenida Pacheco de Chihuahua

Un choque entre tres vehículos sobre la avenida Pacheco, en la ciudad de Chihuahua, dejó cuantiosos daños materiales y afectó la circulación, sin personas lesionadas.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se registraron personas lesionadas.A pesar de lo aparatoso del accidente, no se registraron personas lesionadas. Foto: N+

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Accidente en avenida Pacheco: Tres vehículos involucrados, sin heridos pero con cuantiosos daños. La circulación sigue afectada, toma precauciones y busca rutas alternas.

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