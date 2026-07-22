Carambola de Tres Vehículos Provoca Caos Vial en la Avenida Pacheco de Chihuahua

Una carambola entre tres vehículos se registró sobre la avenida Pacheco, en la ciudad de Chihuahua, lo que provocó afectaciones a la circulación y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió cuando una camioneta negra circulaba de norte a sur y su conductor intentó incorporarse hacia la izquierda.

En ese momento, un vehículo le cedió el paso; sin embargo, la maniobra obstruyó la visibilidad del segundo carril, por donde circulaba una camioneta blanca con redilas que terminó impactando a la de color negro.

Tras la colisión, la camioneta con redilas perdió el control, chocó contra un poste y finalmente se impactó contra un automóvil de color gris, el cual detuvo su trayectoria.

Accidente afecta la circulación en la avenida Pacheco

A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, por lo que únicamente se reportaron daños materiales en los tres vehículos involucrados y en la infraestructura urbana.

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para realizar el croquis correspondiente y determinar la mecánica del accidente, así como las responsabilidades de los conductores involucrados.

Posteriormente, operadores de grúas retiraron las unidades siniestradas para liberar la vialidad.

Mientras se desarrollaban las maniobras, la circulación permaneció afectada en dos carriles de la avenida Pacheco, en el sentido de sur a norte, entre las avenidas Juárez y Teófilo Borunda, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones y considerar rutas alternas.