Accidentes

Automóvil Termina Atravesado por una Barrera de Contención en la Carretera Puebla-Tlaxcala

Se registra fuerte accidente en la carretera federal de la Vía Corta Santa Ana Chiautempan Tlaxcala, cerca de la Central de Abastos de Puebla.

Accidente en la Vía Corta a Santa Ana.Accidente en la carretera Puebla–Santa Ana. Foto: SSC Puebla

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Un automóvil quedó atravesado por una barrera en la Vía Corta Santa Ana. El conductor resultó herido y el tráfico se detuvo. Entérate de lo ocurrido.

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