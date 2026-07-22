Automóvil Termina Atravesado por una Barrera de Contención en la Carretera Puebla-Tlaxcala

Este miércoles 22 de julio se registró un fuerte accidente sobre la carretera Puebla–Santa Ana Chiautempan, a la altura de la Central de Abastos en donde un automóvil fue protagonista.

El conductor perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra una barrera de contención, la cual terminó atravesando la unidad con gran potencia.

Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla arribaron al sitio para auxiliar el accidente y al interior de la unidad localizaron a un hombre lesionado. Protección Civil acudió a bordo de una ambulancia pata brindarle la atención prehospitalaria.

Tráfico en la Vía Corta a Santa Ana por accidente a la altura de la Central de Abastos de Puebla

Agentes viales realizaron reducción de carriles mientras el cuerpo de emergencias realizaba las labores del rescate de la persona lesionada.

El aparatoso accidente en la Vía Corta a Santa Ana generó tráfico en la zona e incertidumbre entre automovilistas quienes transitaban cerca.

Se recomienda extremar precauciones si circularán sobre la carretera federal Puebla-Tlaxcala a la altura de la incorporación al viaducto de la Central de Abasto debido a que aún se realizan labores de mitigación de riesgos y se espera el arribo de una grúa para retirar la unidad siniestrada.

Muere conductor tras impactar su auto contra un árbol en la carretera Tlaxcala–Texoloc

La mañana de este miércoles el conductor de un automóvil perdió la vida luego de chocar contra un árbol cuando circulaba sobre la carretera Tlaxcala–Texoloc, a unos metros del C5i.

El accidente ocurrido en la capital de Tlaxcala movilizó al cuerpo de emergencias debido a la aparatosa imagen, como primeros respondientes arribaron elementos de la Policía Municipal tlaxcalteca y de la Guardia Nacional quienes abanderaron la zona para prevenir algún otro incidente.

Minutos después llegaron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT) quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La identidad de la víctima mortal fue revelada por las autoridades, se sabe que Juan Alberto tenía aproximadamente 50 años de edad y era originaria del estado de Puebla.

Con información de N+

MCS