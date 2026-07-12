Choque Frontal Provoca la Muerte de un Hombre en Carretera de Tlaxcala

Una persona de 55 años perdió la vida tras el accidente a la altura del puente que cruza la autopista Arco-Norte.

Fatal accidente provocó cierre total de la carretera.Foto: GN

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Tragedia en Tlaxcala: un choque frontal en la carretera Calpulalpan-Apan deja un muerto. Guardia Nacional y servicios de emergencia en el lugar. Conoce más sobre este lamentable suceso.

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