Choque Frontal Provoca la Muerte de un Hombre en Carretera de Tlaxcala

Fuerte accidente provocó el bloqueo de la carretera Calpulalpan-Apan en Tlaxcala la noche del sábado 11 de julio.

El choque frontal entre dos vehículos particulares ocurrió a la altura del puente que cruza el Arco Norte.

Un muerto deja choque frontal en carretera Calpulalpan-Apan en Tlaxcala

Elementos de la Guardia Nacional y cuerpos de emergencia se encuentran en el lugar atendiendo la situación y a posibles lesionados, en el libramiento Norte de Ciudad de México a la altura de la plaza de cobro Calpulalpan.

#TomePrecauciones en #Tlaxcala se registra #AccidenteVial cerca del Km 004+000, de la carretera Libramiento Norte de la Cd. de México, a la altura de la Plaza de Cobro Calpulalpan, con dirección a Emiliano Zapata Hidalgo y Calpulalpan. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/b8Kz628QSx — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 12, 2026

La circulación fue completamente bloqueada en ambos sentidos en el kilómetro 4, mientras se realizó el levantamiento de cuerpo de un hombre de 55 años de edad que no sobrevivió al accidente.

Las autoridades investigan las causas del accidente, mientras que la identidad de la víctima se desconocida hasta el momento.

Con información N+

JAPR