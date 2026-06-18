Asaltan Casa de Alcalde de Texoloc en Tlaxcala y lo Despojan de 400 Mil Pesos

Tres hombres y una mujer irrumpieron de manera violenta y sometieron a las personas quienes se encontraban en el lugar, entre ellas el edil.

David Sánchez Rincón y su familia fueron sometidos en el domicilio.Foto: Facebook San Damian Texoloc

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Alcalde de Texoloc, Tlaxcala, sufre violento robo en su hogar. Delincuentes se llevan 400 mil pesos. La cercanía con la Dirección de Seguridad Pública genera inquietud. Infórmate aquí.

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