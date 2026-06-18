Asaltan Casa de Alcalde de Texoloc en Tlaxcala y lo Despojan de 400 Mil Pesos
Tres hombres y una mujer irrumpieron de manera violenta y sometieron a las personas quienes se encontraban en el lugar, entre ellas el edil.
Foto: Facebook San Damian Texoloc
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Alcalde de Texoloc, Tlaxcala, sufre violento robo en su hogar. Delincuentes se llevan 400 mil pesos. La cercanía con la Dirección de Seguridad Pública genera inquietud. Infórmate aquí.
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PorRedacción N+
El presidente municipal de Texoloc en Tlaxcala, fue víctima de un robo con violencia; su vivienda fue asaltada por un comandoarmado.
Los hechos ocurrieron en la colonia El Alto, donde tres hombres y una mujer irrumpieron de manera violenta y sometieron a las personas quienes se encontraban en el lugar, entre ellas el edil David Sánchez Rincón.
Roban dinero en efectivo del domicilio del presidente municipal de Texoloc, Tlaxcala
Durante el atraco, una de las víctimas fue golpeada con la cacha de un arma de fuego. Los delincuentes lograron apoderarse de aproximadamente 400 mil pesos en efectivo y escaparon a bordo de una camionetaparticular.
Tras el reporte al 911, corporaciones de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda que se extendió hasta el municipio de Panotla, sin que hasta el momento se reporte la detención de los responsables.
No hay detenidos por robo con violencia contra David Sánchez Rincón
El caso ha generado preocupación entre los habitantes de la región, ya que el domicilio del edil se encuentra a escasos metros de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
No es la primera vez que el alcalde de Texoloc es víctima de la delincuencia. En diciembre del año pasado denunció el robo de los neumáticos de su camioneta.