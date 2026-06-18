Asaltan Casa de Alcalde de Texoloc en Tlaxcala y lo Despojan de 400 Mil Pesos

El presidente municipal de Texoloc en Tlaxcala, fue víctima de un robo con violencia; su vivienda fue asaltada por un comando armado.

Los hechos ocurrieron en la colonia El Alto, donde tres hombres y una mujer irrumpieron de manera violenta y sometieron a las personas quienes se encontraban en el lugar, entre ellas el edil David Sánchez Rincón.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Asaltaron al Alcalde de Texoloco en Tlaxcala en su Propia Casa

Roban dinero en efectivo del domicilio del presidente municipal de Texoloc, Tlaxcala

Durante el atraco, una de las víctimas fue golpeada con la cacha de un arma de fuego. Los delincuentes lograron apoderarse de aproximadamente 400 mil pesos en efectivo y escaparon a bordo de una camioneta particular.

Tras el reporte al 911, corporaciones de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda que se extendió hasta el municipio de Panotla, sin que hasta el momento se reporte la detención de los responsables.

No hay detenidos por robo con violencia contra David Sánchez Rincón

El caso ha generado preocupación entre los habitantes de la región, ya que el domicilio del edil se encuentra a escasos metros de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

No es la primera vez que el alcalde de Texoloc es víctima de la delincuencia. En diciembre del año pasado denunció el robo de los neumáticos de su camioneta.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR