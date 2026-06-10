Localizan a un Joven Sin Vida Envuelto en Bolsas de Plástico en Límites de Tlaxcala y Puebla

El hombre sin vida fue hallado a un costado de un paraje en la comunidad de Villa Alta en el municipio de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala.

Abandonan a persona sin vida en Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala.Foto: Noticias Tlaxcala 24 MX

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Un cuerpo envuelto en bolsas de plástico fue encontrado en Tepetitla, Tlaxcala. La víctima, de 20 años, presentaba violencia. Conoce cómo avanzan las investigaciones.

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