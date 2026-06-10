Localizan a un Joven Sin Vida Envuelto en Bolsas de Plástico en Límites de Tlaxcala y Puebla

La mañana de este miércoles fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre envuelto en bolsas de plástico en la comunidad de Villa Alta, perteneciente al municipio de Tepetitla de Lardizábal, en el estado de Tlaxcala, en la zona limítrofe con San Martín Texmelucan, Puebla.

Un transeúnte observó un bulto sospechoso a un costado de un paraje y solicitó apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Tepetitla y paramédicos, quienes confirmaron que se trataba del cadáver de un masculino de aproximadamente 20 años.

Investigan homicidio de un joven en Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala

Las primeras indagatorias señalan que la víctima presentaba huellas de violencia. El cuerpo se encontraba envuelto en bolsas de plástico y sujeto con cinta adhesiva. Luego de la confirmación del hallazgo, los uniformados acordonaron la zona y dieron parte a las autoridades ministeriales para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Debido a que el sitio del hallazgo se ubica en una zona cercana a los límites entre Tlaxcala y el municipio de San Martín Texmelucan, en Puebla, se espera que las autoridades determinen la competencia de la investigación y realicen las diligencias necesarias para identificar a la víctima y esclarecer los hechos.

Cuatro sujetos armados ingresan a robar a una vivienda y amagan a los propietarios en Puebla

Momentos de terror vivieron habitantes del domicilio 806 en la calle Emiliano Zapata de la colonia Adolfo López Mateos de la ciudad de Puebla; Sujetos armados ingresaron y los amagaron para robar sus pertenencias.

Fue a primera hora de la mañana de este miércoles que pudieron dar aviso a las autoridades, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla acudió al sitio para tomar conocimiento de la agresión.

Trascendió que fueron cuatro sujetos armados quienes irrumpieron en el domicilio y refieren que una persona resultó lesionada. Hasta el momento no se reveló el monto de lo robado.

Las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado comenzarán una vez que se presente la denuncia correspondiente.

Con información de N+

MCS