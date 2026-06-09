Denuncian Presunta Liberación de Involucrado en Muerte del Matrimonio Tello Ruiz en Tlaxcala

El vicealmirante Francisco Sánchez González aseguró que hay avances en el caso de la pareja hallada sin vida en el municipio de Chignahuapan.

Liberación Christian N El Bau Homicidio Matrimonio Tello Ruiz Tlaxcala SSP PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

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Denuncian liberación de Christian 'N', implicado en el homicidio del matrimonio Tello Ruiz. La FGE Puebla dará más detalles.

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