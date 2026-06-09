Denuncian Presunta Liberación de Involucrado en Muerte del Matrimonio Tello Ruiz en Tlaxcala

Este martes 9 de junio de 2026 la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla se deslindó de la presunta liberación de uno de los involucrados en el homicidio del matrimonio Tello Ruiz, hecho que fue denunciado desde hace una semana por organizaciones civiles.

El vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la dependencia, aseguró que esa información le corresponde brindarla a la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque adelantó que sí hay avances en el caso.

Detalles del caso Tello Ruiz le corresponde a la FGE Puebla: Francisco Sánchez

La semana pasada surgieron denuncias sobre la presunta liberación de Christian “N”, alias “El Bau”, relacionado con el homicidio de la pareja poblana, Karina Ruiz y Alexandro Tello en Tlaxcala, por el cual cinco personas fueron vinculadas a proceso.

El secretario de Seguridad estatal precisó que el expediente continúa en manos de la FGE Puebla, y que desde dicho organismo se darán a conocer los detalles sobre esta investigación.

El vicealmirante indicó que será la fiscal Idamis Pastor Betancourt, quien podrá informar con mayor precisión sobre la situación jurídica del imputado y pasos siguientes dentro del procedimiento.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Revelan Conflicto Económico y Amoroso en el Asesinato del Matrimonio Poblano en Tlaxcala

Investigación sobre homicidio del matrimonio Tello Ruiz le corresponde a FGJE Tlaxcala: FGE Puebla

La FGE Puebla ya se había deslindado previamente del caso Tello Ruiz, argumentando que la investigación sobre el matrimonio hallado sin vida el pasado 19 de febrero le corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), debido a que el hallazgo se realizó en dicha entidad.

Respecto a los detenidos por el caso, Miriam “N” y Alejandro A. “N”, ambos se encuentran vinculados a proceso el pasado 28 de abril por los delitos de desaparición cometida por particulares y delitos vinculados con la desaparición de personas, dentro de la misma causa penal radicada en el Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, actualmente en etapa de investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informa que, en relación con el caso del matrimonio Tello Ruiz, y toda vez que los hechos se suscitaron en el estado de Tlaxcala, corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) asumir la conducción de las… pic.twitter.com/8s4lq50wEP — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) April 29, 2026

Cabe destacar que por este caso fueron detenidas cinco personas en total. Tres en Puebla, Christian "N", Alejandro A. "N" y Miriam "N", mientras que en Tlaxcala aprehendieron a dos, Hugo "N" y Alejandro "N", involucrados también con el caso.

Con información de Saraí Mancilla

GMAZ