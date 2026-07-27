¿Qué Pasa los Miércoles en la Casa de los Famosos 2026 México? Dinámicas y Horarios

La nueva temporada de la Casa de los Famosos está a días de estrenarse y hay novedades. Galilea Montijo, conductora del reality fue la encargada de dar a conocer los cambios que tendrá esta cuarta edición junto a la ganadora de la Primera Edición, Wendy Guevara y algunos de los habitantes que ya fueron anunciados. Y en N+ te adelantamos qué pasará los miércoles en LCDF México.

Como la cuenta regresiva ya está en marcha, en una nota previa te dimos a conocer cuándo y a qué hora podrás disfrutar del inicio de la Casa de los Famosos México, así como la lista de todos los habitantes confirmados para la Cuarta Temporada.

Será a través de ViX Premium que podrás seguir a los famosos: las estrategias juegos, intrigas, alianzas y diversión estarán a la vista del público 24/7. Mientras que la voz de La Jefa que ha inmortalizado este proyecto continuará narrando cada uno de los eventos que marcan el rumbo de los participantes.

¿Qué pasa los miércoles en La Casa de los Famosos México?

Galilea Montijo explicó en la presentación de esta nueva temporada que si bien hay novedades algunas situaciones no sufren cambios, tal es el caso de la agenda de los miércoles. Emocionada contó que ese día seguirá siendo de nominaciones y será ella la encargada de conducir la Gala de Nominación.

De modo que la agenda de La Casa de los Famosos México queda de la siguiente manera.

Lunes: Prueba del líder.

Martes: Inicio de prueba semanal, cine y cabina de tentaciones.

Miércoles: Gala de Nominación.

Jueves: Robo de la Salvación, la Moneda del Destino.

Viernes: Duelo por la Salvación, Salvación e Inicio de la Fiesta.

Sábado: Sin gala, los habitantes hacen su compra semanal.

Domingo: Posicionamiento y Eliminación.

¿A qué hora y dónde ver la Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México?

Como ya confirmamos que cada miércoles habrá Gala de Nominación tienes que estar pendientes del Canal 5 a partir de las 22:00 horas para disfrutar de este evento, aunque por supuesto que se podrá seguir por ViX Premium.

Ese día los habitantes pasan al Confesionario para hablar con La Jefa y repartir los puntos entre sus compañeros explicando el por qué de sus decisiones. Éstos se van sumando hasta definirse la Placa de Riesgo.

Para que comprendas mejor cómo se reparten los puntos aquí te explicamos la dinámica de los miércoles.

Cada participante entra de forma individual al "Confesionario" donde asigna puntos a sus compañeros.

Cada famoso justifica la repartición de puntos. Aunque en general se asignan 2 puntos a un compañero y 1 punto a otro, La Jefa puede cambiar y aplicar nuevas reglas al azar.

El público también juega y debe votar para salvar a su favorito.

Pero, ojo, porque está prohibido el complot por lo que de caer en estas prácticas se anulan las puntuaciones o de castigo aparecen en la Placa de Nominados.

SARR