Entretenimiento

¿Qué Pasa los Miércoles en la Casa de los Famosos 2026 México? Dinámicas y Horarios

Ya hay fecha y hora para que inicie la Cuarta Temporada de LCDF México, conoce qué novedades habrá el Día de la Gala de Nominación y quién la conducirá

Conductores y Habitantes de la Casa de los Famosos. Dinámica del Miércoles en LCDF MéxicoEste 26 de julio inicia La Casa de los Famosos México, y aquí te contamos qué dinámicas habrá los miércoles. Foto: Cuartoscuro.

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