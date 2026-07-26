¿Dónde Ver La Casa de los Famosos México 2026 Hoy EN VIVO? Link de Transmisión

Los 15 habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 ya están listos para ingresar al reality show más esperado del año, donde convivirán las 24 horas del día durante 10 semanas. Los participantes compartirán espacios como los dormitorios, la cocina, el patio y otras áreas de la casa, mientras enfrentan retos, nominaciones, fiestas y estrategias para permanecer en la competencia.

Si no quieres perderte ningún momento del programa, existen distintas opciones para seguir la transmisión en vivo desde el primer día. A continuación, te explicamos cómo ver el reality y cuáles son las plataformas disponibles.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO?

A partir del 26 de julio, los seguidores del programa podrán disfrutar de la cuarta temporada mediante tres opciones oficiales.

La primera es ViX Premium, donde los usuarios tendrán acceso a todas las cámaras de la casa, incluso con la opción de multiventana para seguir diferentes espacios al mismo tiempo. Además, la suscripción otorga 10 votos adicionales para apoyar a los habitantes favoritos.

Otra alternativa es el sitio oficial de La Casa de los Famosos México, que contará con una sección EN VIVO