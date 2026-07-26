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¿Quién Ganó entre Fernanfloo y Plex? Así Fue la Pelea en la Velada del Año 2026

YoSoyPlex se impuso por decisión unánime ante Fernanfloo en el penúltimo combate de La Velada del Año 6 en Sevilla

¿Quién Ganó Fernanfloo o Plex? Foto: Ibai¿Quién Ganó Fernanfloo o Plex? Foto: Ibai

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