¿Quién Ganó entre Fernanfloo y Plex? Así Fue la Pelea en la Velada del Año 2026

El Estadio La Cartuja fue escenario de uno de los combates más esperados de La Velada del Año 6, donde el creador de contenido español YoSoyPlex derrotó por decisión unánime al salvadoreño Fernanfloo, impidiéndole sumar una segunda victoria en el evento organizado por Ibai Llanos.

La pelea generó gran expectativa, ya que ambos llegaban con antecedentes exitosos en el cuadrilátero. Fernanfloo había debutado con un triunfo en La Velada 3 (2023) al vencer a Luzu, mientras que YoSoyPlex se impuso a ElMariana en un asalto extra durante La Velada 4 (2024).

Desde el primer asalto, Plex hizo valer su mayor estatura y alcance para controlar la distancia con un jab constante, evitando que su rival pudiera acercarse con comodidad. En el segundo episodio mantuvo el dominio del combate, conectando varias combinaciones y limitando la respuesta del creador de contenido salvadoreño.

En el tercer y último round, el castigo sobre Fernanfloo obligó al árbitro a realizarle dos cuentas de protección. A pesar de ello, el centroamericano resistió hasta el campanazo final y terminó la pelea de pie.

Con este resultado, YoSoyPlex consiguió su segundo triunfo consecutivo en La Velada del Año, mientras que Luis Fernando Flores Alvarado, mejor conocido como Fernanfloo, sufrió su primera derrota en el espectáculo de boxeo entre creadores de contenido.

El combate formó parte de la cartelera de 10 peleas de La Velada del Año 6, transmitida en vivo a nivel mundial a través de los canales oficiales de Ibai Llanos, uno de los eventos de entretenimiento digital más vistos en habla hispana.