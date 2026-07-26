Educación

UNAM Lanza Aviso a Estudiantes con Pase Reglamentado: Esto Ocurrirá con su Carrera

La institución dio a conocer una actualización sobre el proceso que deberán seguir los estudiantes de cara al próximo ciclo escolar.

La UNAM ha detenido la inscripción de nuevo ingreso. Foto: CuartoscuroLa UNAM ha detenido la inscripción de nuevo ingreso. Foto: Cuartoscuro

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