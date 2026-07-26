UNAM Lanza Aviso a Estudiantes con Pase Reglamentado: Esto Ocurrirá con su Carrera

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que las personas egresadas del bachillerato universitario que cuentan con Pase Reglamentado para el ciclo escolar 2026-2027/1 no necesitan realizar, por el momento, ningún trámite para entregar documentación.

Esta institución precisó que la asignación de la carrera elegida permanece vigente y no tendrá ninguna afectación, por lo que las y los estudiantes no deben preocuparse por perder el lugar que obtuvieron mediante este proceso.

El aviso se da en medio de la suspensión temporal de parte del proceso de inscripción. La suspensión ocurre después de que la UNAM detectó posibles conductas irregulares durante la aplicación del examen de admisión en línea para el ciclo 2026-2027.

Ante esta situación, la institución determinó detener provisionalmente los trámites de entrega documental e inscripción de nuevo ingreso mientras realiza una revisión del proceso.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. UNAM Suspendió Inscripciones a Licenciatura Tras Detectar Posibles Trampas con IA

Dudas y aclaraciones

La medida generó dudas entre quienes ya habían obtenido un lugar en la Universidad, particularmente entre los egresados de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades que ingresan mediante Pase Reglamentado. Por ello, la UNAM aclaró este sábado que la suspensión no afecta la carrera que ya les fue asignada y que no deben realizar por ahora el trámite de entrega de documentos.

La UNAM señaló que quienes cuentan con Pase Reglamentado deberán esperar a que se reanude el procedimiento correspondiente. Las fechas para continuar con la inscripción y para el inicio de las actividades académicas se anunciarán a través de los medios oficiales de comunicación de la Universidad.

La nota informativa se emitió este 25 de julio de 2026, desde Ciudad Universitaria, para aclarar que, mientras se reanuda el proceso, no es necesario realizar trámites adicionales relacionados con la entrega de documentos.