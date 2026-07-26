Encuentran Hombre Muerto Dentro de un Centro de Rehabilitación en Santa Catarina, Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de un hombre de 54 años registrada la mañana de este sábado 25 de Julio dentro de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia La Fama 1, en el municipio de Santa Catarina.

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De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 8:40 horas en un inmueble localizado sobre la calle Güemán, luego de que se solicitara el apoyo de los cuerpos de emergencia por una persona que se encontraba inconsciente. Elementos de Protección Civil de Santa Catarina acudieron al sitio para brindar atención médica; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Víctima era el encargado del establecimiento

La persona fallecida fue identificada como José Espinoza, de 54 años de edad, quien se desempeñaba como encargado del centro de rehabilitación. Según información preliminar proporcionada por fuentes policiales, el hombre fue localizado recostado sobre una cama al interior del inmueble. Fueron trabajadores del propio centro quienes, durante las actividades rutinarias de la mañana, intentaron despertarlo sin obtener respuesta, por lo que solicitaron la intervención de los cuerpos de auxilio.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el cuerpo de José Espinoza no presentaba lesiones o huellas visibles de violencia.

Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para preservar la escena, mientras agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales iniciaron las primeras diligencias. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia de ley.

Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta la carpeta de investigación y continuará con la recopilación de evidencia para esclarecer completamente lo ocurrido.

Con información de Brian Samaniego/ Noticias N+

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