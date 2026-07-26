Accidentes

Encuentran Hombre Muerto Dentro de un Centro de Rehabilitación en Santa Catarina, Nuevo León

Autoridades de Nuevo León investigan el fallecimiento de un hombre al interior de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia La Fama 1, en el municipio de Santa Catarina.

Hombre es localizado sin vida en un centro de rehabilitación de Santa CatarinaHombre es localizado sin vida en un centro de rehabilitación de Santa Catarina.Foto: N+

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Un hombre de 54 años falleció en un centro de rehabilitación en Santa Catarina. La Fiscalía de Nuevo León investiga el caso.

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