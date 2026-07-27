Pronóstico del Clima Hoy 27 de Julio: ¿En Qué Estados Lloverá por el Huracán Genevieve?

Para este lunes 27 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes en 19 estados por el monzón mexicano, la onda tropical 21 y el huracán Genevieve en el oceáno Pacífico.

Las precipitaciones intensas serán propiciadas por circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como canales de baja presión sobre el interior del país.

Las lluvias podrían estar acompañadas con caída de granizo en el occidente y centro del país. Asimismo, los desprendimientos nubosos del huracán Genevieve en el océano Pacífico, reforzarán la probabilidad de lluvias en Baja California Sur.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (norte y centro), Oaxaca (oeste) y Chiapas (centro, oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste), Colima, Guerrero (este), Puebla (suroeste) y Veracruz (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (este y norte), Estado de México (suroeste), Morelos, Tabasco (sur), Campeche (suroeste), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

¿Dónde habrá calor?

De acuerdo con los pronósticos, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y noreste del territorio mexicano.

El ambiente extremadamente caluroso seguirá en Baja California, especialmente la onda de calor en el noreste de dicha entidad.

Este día dará inicio a una onda de calor en:

Chihuahua (norte y este)

Durango (oeste, norte y este)

Coahuila (norte y oeste)

Nuevo León (centro y sur)

Tamaulipas (oeste)

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

De 40 a 45 °C : Chihuahua (noreste y este), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste).

De 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Guanajuato (noreste), Querétaro e Hidalgo.

Valle de México

Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo medio nublado con presencia de bruma, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Durante la tarde, el ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado, con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en el Estado de México, las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

ASJ