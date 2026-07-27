Pronóstico del tiempo

Pronóstico del Clima Hoy 27 de Julio: ¿En Qué Estados Lloverá por el Huracán Genevieve?

Las fuertes preciptaciones podrían estar acompañadas con caída de granizo en el occidente y centro del país

LluviasLas precipitaciones intensas serán propiciadas por circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera. Foto: Reuters.

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¡Atención! Hoy 27 de julio, el huracán Genevieve y el monzón mexicano traen lluvias intensas a 19 estados. Granizo en el occidente y centro del país. Descubre si tu estado está en la lista.

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