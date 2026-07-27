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¿Cómo Votar en La Casa de los Famosos México 2026? Cambian las Reglas para Latinoamérica

La cuarta temporada del reality está por comenzar con nuevas sorpresas y una de ellas permitirá que el público de varios países de Latinoamérica participe en las votaciones.

Foto: La Casa de los Famosos 2026Foto: La Casa de los Famosos 2026

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