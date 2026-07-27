¿Cómo Votar en La Casa de los Famosos México 2026? Cambian las Reglas para Latinoamérica

Ya falta poco para que La Casa de los Famosos México 2026 abra nuevamente sus puertas y dé inicio a una cuarta temporada que llega con varias sorpresas. Entre las novedades de esta edición está la posibilidad de que el reality pueda seguirse desde distintos países de Latinoamérica, cuyos espectadores, además, tendrán la oportunidad de participar en las votaciones.

Así, quienes viven fuera de México no tendrán que limitarse a observar lo que sucede dentro de la casa, pues podrán apoyar a sus habitantes favoritos y contribuir con sus votos en los momentos decisivos de la competencia.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos México desde Latinoamérica?

Si te encuentras en alguno de los países donde está habilitada esta modalidad y cuentas con una suscripción a ViX Premium al momento de abrirse las votaciones, podrás apoyar a tu participante favorito siguiendo estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de La Casa de los Famosos México. Inicia sesión con tu cuenta de ViX Premium. Selecciona al habitante que deseas apoyar. Confirma tu voto para que quede registrado.

Los suscriptores de ViX Premium podrán emitir hasta 10 votos por día. Recuerda que las votaciones solo estarán disponibles durante los periodos anunciados por la producción, por lo que deberás emitir tus votos antes de que cierre cada jornada.

¿En qué países de Latinoamérica se podrá ver?

La Casa de los Famosos México 2026 podrá seguirse en diferentes países de Latinoamérica a través de ViX. Entre ellos están:

México

Argentina

Bolivia

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

Además de las galas y el contenido habitual del programa, los suscriptores de ViX Premium podrán acceder a las cámaras de la casa durante las 24 horas.