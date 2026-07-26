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Fede Vigevani: ¿Cómo se Hizo Famoso y Quién es su Novia?

De los videos con Dosogas a consolidar una audiencia de millones de personas, Fede Vigevani construyó su carrera en internet y ahora llega a la televisión mexicana.

El creador de contenido ha consolidado una sólida audiencia. Foto: X @LaCasaFamososMxEl creador de contenido ha consolidado una sólida audiencia. Foto: X @LaCasaFamososMx

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La vida sentimental de Fede Vigevani sigue siendo un misterio. ¿Encontrará el amor en La Casa de los Famosos México 2026? Descúbrelo aquí.

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