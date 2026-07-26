Fede Vigevani: ¿Cómo se Hizo Famoso y Quién es su Novia?

Fede Vigevani es un creador de contenido uruguayo que comenzó su carrera en internet durante su adolescencia y con el paso de los años consiguió una audiencia de millones de personas en países de habla hispana. Su nombre también llegó a la televisión mexicana, luego de ser confirmado como uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026.

Federico Augusto Vigevani de Arce nació el 1 de octubre de 1994 en Montevideo, Uruguay. Sus primeros pasos en las plataformas digitales ocurrieron antes de alcanzar reconocimiento internacional, pero su popularidad aumentó en 2014, cuando creó el proyecto Dosogas junto con Mathías Sellanes y Juan Pablo Barbot.

El grupo publicó videos de bromas, retos y situaciones grabadas en espacios públicos. El contenido consiguió seguidores en distintos países y convirtió a sus integrantes en figuras conocidas dentro de YouTube. Sin embargo, Dosogas llegó a su fin en 2018 y, a partir de ese momento, Vigevani continuó su carrera de manera individual.

Después de la separación, el creador se estableció en México y comenzó una nueva etapa en YouTube. Su contenido pasó por retos, historias de misterio, exploraciones y videos relacionados con personajes como payasos. Con esta fórmula amplió su audiencia y se posicionó entre los creadores de contenido en español con más suscriptores de la plataforma.

¿Cómo se hizo famoso Fede Vigevani?

El crecimiento de Vigevani estuvo relacionado con la expansión de YouTube como plataforma de entretenimiento. Primero consiguió reconocimiento con Dosogas y después trasladó esa audiencia a su canal individual.

En su etapa como creador independiente, desarrolló videos de retos, aventuras, exploraciones y misterio. También produjo contenidos relacionados con personajes y situaciones ficticias que se convirtieron en parte de su propuesta para YouTube.

Vigevani ha incursionado en la música y en los espectáculos en vivo. En 2023 anunció presentaciones de El Mundo de Fede Vigevani en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde ofreció funciones en diciembre de ese año. Además, en 2021 fue uno de los conductores de los Kids' Choice Awards México, junto con Bryan y Eddy SKabeche.

Este julio de 2026 fue confirmado como el duodécimo habitante de La Casa de los Famosos México 2026, por lo que su carrera pasó de las plataformas digitales a uno de los programas de entretenimiento con mayor popularidad.

¿Quién es la novia de Fede Vigevani?

La vida sentimental de Fede Vigevani también ha despertado interés entre sus seguidores. Sin embargo, actualmente no tiene una novia conocida públicamente. Antes de entrar a La Casa de los Famosos México, Vigevani habló sobre su situación sentimental y señaló que llevaba alrededor de seis años sin tener una relación formal.

La pareja más conocida que tuvo fue Nicole García, modelo y creadora de contenido venezolana. Ambos fueron pareja durante la etapa de Dosogas y mantuvieron una relación que terminó a principios de 2020.

Desde entonces, Vigevani no ha confirmado otra relación sentimental. Su entrada a La Casa de los Famosos México 2026 volvió a poner el tema sobre la mesa, pues el creador ha hablado de la posibilidad de encontrar el amor durante su participación en el reality.