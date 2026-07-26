Detienen en Guadalajara a Hombre que Transportaba 53 Animales Exóticos en Peligro de Extinción

Policías de Guadalajara detuvieron a un hombre que presuntamente transportaba al menos 53 ejemplares de especies exóticas consideradas en peligro de extinción.

La detención ocurrió en el cruce de la avenida Revolución y la calle Ejido, en la colonia Electricistas, luego de que los oficiales detectaran que el conductor de un vehículo se pasó la luz roja de un semáforo, por lo que le marcaron el alto.

Tras realizar una inspección, los policías localizaron y aseguraron los ejemplares que eran transportados en el vehículo.

¿Qué animales fueron asegurados por las autoridades?

Entre los animales asegurados se encontraban cocodrilos, geckos leopardos, pogonas, serpientes, tarántulas y un varano de sabana, además de otras especies exóticas.

El detenido, identificado como Ulises 'N', de 25 años de edad, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.