Seguridad

Detienen en Guadalajara a Hombre que Transportaba 53 Animales Exóticos en Peligro de Extinción

El hombre fue detenido tras pasarse un semáforo en rojo; entre los ejemplares asegurados había cocodrilos, serpientes, tarántulas, geckos leopardos y un varano de sabana

SerpienteDetuvieron a un hombre que transportaba 53 animales exóticos en Guadalajara. Foto: Policía de Guadalajara

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Un semáforo en rojo llevó a la captura de un hombre con 53 especies exóticas en peligro. Cocodrilos, serpientes y más. ¿Qué pasará ahora?

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