Seguridad

¿Quién es 'El Comandante Ponce', el Detenido por la Muerte de Dafne en la Academia Militarizada?

El sábado, la Fiscalía de Tamaulipas detuvo a Jorge "N", director de la Academia Militarizada Marina Doenitz de Ciudad Madero, por su presunta implicación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

Academia Militarizada Doenitz en Tamaulipas. Foto: Google MapsAcademia Militarizada Doenitz en Tamaulipas. Foto: Google Maps
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