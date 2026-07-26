¿Quién es 'El Comandante Ponce', el Detenido por la Muerte de Dafne en la Academia Militarizada?

La Fiscalía de Tamaulipas informó el sábado que detuvo a Jorge "N", director de la Academia Militarizada, donde murió la menor Dafne, de 13 años, en Ciudad Madero, en un caso que se investiga como feminicidio.

La detención del hombre, conocido como "El Comandante Ponce", se ejecutó en la ciudad de Altamira.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caso Dafne en Tamaulipas: Detienen a Jorge Luis 'N' y Estrella 'N' por Feminicidio

¿Quién es Jorge "N", "El Comandante"?

Jorge Luis "N" es director de la Academia Militarizada Doenitz. Es uno de los implicados —y ahora detenidos— por el feminicidio de Dafne.

Ha encabezado la institución militarizada durante más de dos décadas en el municipio de Ciudad Madero.

Dentro del plantel era conocido como el "Comandante Ponce", pero no tiene una carrera militar.

La Fiscalía de Tamaulipas detuvo a Jorge "N" por su presunta implicación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que, como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres, fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de otra persona por su probable participación en el delito de feminicidio, relacionado con los hechos registrados el pasado 13 de julio de 2026 en una academia militarizada ubicada en el municipio de Ciudad Madero", se informó.

"La persona detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial, misma que determinará su situación jurídica conforme a derecho", añadió el boletín.

Jorge "N" fue arrestado en el fraccionamiento Los Encinos de Altamira, según información obtenida por este medio.