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Calendario de Pagos Pensión Bienestar 27-31 de Julio 2026: ¿Qué Mujeres y Adultos Cobran? Lista

Esta semana termina el calendario con las fechas de pago Bienestar, checa qué adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años les depositan de la pensión del 27 a 31 de julio 2026

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 27 al 31 de julio 2026 qué mujeres y adultos mayores cobranInicia la última semana de pago Bienestar para mujeres y adultos mayores de 65 años y más. Foto: Secretaría de Bienestar

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Fechas de Pago Bienestar: ¿Cuándo Cobran la Pensión Adultos Mayores y Mujeres? Lista de 27 a 31 de Julio 2026