Calendario de Pagos Pensión Bienestar 27-31 de Julio 2026: ¿Qué Mujeres y Adultos Cobran? Lista

Llegamos a los últimos días del cuarto depósito del año y este lunes se reanuda el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, por ello, si aún no sabes cuándo pagan el apoyo de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, acá te decimos qué letras cobran en las fechas de pago del 27 al 31 de julio 2026, donde hay que recordar que también le toca cobrar a las personas con discapacidad y la madres solteras trabajadoras en su Banco del Bienestar más cercano.

A inicios de mes la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, fue la encargada de dar a conocer el calendario de pagos Bienestar julio 2026, por eso en una nota ya te dejamos las fechas de pago para mujeres de 60 a 64 años de edad, así como para personas de 30 a 64 años.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Roban 80 Mil Pesos de Pensión a Adulta Mayor en Piedras Negras

¿Cuándo cobran la Pensión Bienestar los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 en julio 2026?

De acuerdo con las fechas de pago dadas a conocer por Leticia Ramírez, del 27 al 31 julio 2026 se va a realizar la dispersión del cuarto depósito de las pensiones Bienestar de este año. Durante este tiempo, todos los beneficiarios pueden ir con su tarjeta del Bienestar a retirar su dinero.

Durante esos días todos los beneficiarios que tengan activa su Tarjeta de Bienestar de alguna de las pensiones van a recibir su apoyo económico correspondiente al bimestre de julio-agosto 2026.

Calendario de pagos Pensión Bienestar del 27 al 31 de julio 2026: Lista de letras

Si aún no cobras tu apoyo económico y tienes tu tarjeta activada, quiere decir que tu dinero está próximo a llegar, por eso acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día esta semana:

Letra S: Lunes 27 de julio 2026.

Letra T, U, V: Martes 28 de julio 2026.

Letras W, X, Y, Z: Miércoles 29 de julio 2026.

Jueves 30 y viernes 31 de julio 2026: Sin depósito, pero los beneficiarios pueden acudir con su tarjeta al Banco del Bienestar más cercano para retirar su dinero.

¿Cuánto pagan de la Pensión Bienestar adultos mayores y Mujeres de 60 a 64 años?

Para el bimestre de julio-agosto y en cada dispersión que habrá de la Pensión Bienestar 2026, los adultos mayores cobran 6,400 pesos por beneficiario ya con el aumento. Mientras que a las beneficiarias del apoyo a Mujeres de 60 a 64 años les depositan la cantidad de 3,100 pesos.

AO