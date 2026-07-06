Calendario de Pagos Pensión Bienestar Julio 2026 para Adultos: Lista Completa de Letras por Día

Checa el calendario oficial con las fechas de pago Bienestar julio 2026, para que los adultos mayores sepan cuándo les depositan su apoyo de 6,400 pesos

Calendario de pagos Pensión Bienestar julio 20256 para adultos mayores fechas y lista de letras por díaLlega el cuarto pago de la Pensión Bienestar adultos mayores en 2026. Foto: Secretaría de Bienestar

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+