Calendario de Pagos Pensión Bienestar Julio 2026 para Adultos: Lista Completa de Letras por Día

La titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, fue la encargada de anunciar el calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores de julio 2026 por letra y para que nadie se quede sin recibir su dinero, acá te damos las fechas en que habrá pago y los beneficiarios que van a cobrar su apoyo de 6,400 pesos correspondiente al bimestre de julio-agosto.

Ahora que ya salieron las fechas de pago Bienestar de julio 2026, muchos nuevos beneficiarios van a poder cobrar su apoyo por primera vez, pues hace unos días hubo entrega de la tarjeta Bienestar, por eso en una nota te dejamos el horario de atención en el Banco del Bienestar durante el mes de junio.

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¿Cuándo les pagan la Pensión Bienestar a los adultos mayores julio 2026?

De acuerdo con lo establecido en el calendario de la Pensión Bienestar de mayo 2026 que dio a conocer Leticia Ramírez, el pago para adultos mayores y madres trabajadoras inicia este lunes 6 de julio 2026 y va a terminar hasta el próximo día 29 del mismo mes.

Como ya es costumbre en el calendario de pagos Bienestar, durante todo este mes la dispersión del apoyo será por orden alfabético, esto de acuerdo con la letra inicial del primero apellido de todos los beneficiarios.

Calendario de pagos Pensión Bienestar mayo 2026: Fechas de depósito por letra

De acuerdo con las fechas de pago de la Pensión Bienestar, durante casi todo el mes se va a realizar la dispersión de apoyo económico para adultos mayores de 65 años y más. Y para que no busques cuándo te depositan, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día:

Letra A: Lunes 6 de julio 2026.

Letra B: Martes 7 de julio 2026.

Letra C: Miércoles 8 y jueves 9 de julio 2026.

Letra D, E, F: Viernes 10 de julio 2026.

Letra G: Lunes 13 y martes 14 de julio 2026.

Letra H, I, J y K: Miércoles 15 de julio 2026.

Letra L: Jueves 16 de julio 2026.

Letra M: Viernes 17 y Lunes 20 de julio 2026.

Letra N, Ñ, O: Martes 21 de julio 2026.

Letra P, Q: Miércoles 22 de julio 2026.

Letra R: Jueves 23 y viernes 24 de julio 2026.

Letra S: Lunes 27 de julio 2026.

Letra T, U, V: Martes 28 de julio 2026.

Letras W, X, Y, Z: Miércoles 29 de julio 2026.

¿De cuánto es la Pensión del Bienestar adultos mayores?

La Pensión Bienestar para adultos mayores da un pago de 6,400 pesos por beneficiario, que en esta ocasión corresponde al bimestre de julio-agosto 2026. Es importante recordar que este depósito solo aplica para adultos mayores que ya cuentan con su Tarjeta de Bienestar activa y que anteriormente ya cobraron en al menos una ocasión.

AO