Hoy Inicia Entrega de Tarjetas de Pensión Bienestar en Junio 2026: ¿Para Qué Registrados?

Checa si estás entre los nuevos beneficiarios a los que les entregarán su tarjeta del Bienestar en junio 2026

Checa quiénes recibirán la tarjeta de la Pensión Bienestar en junio 2026La entrega de tarjetas del Bienestar se realizará del 15 al 21 de junio. Foto: Cuartoscuro

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