Hoy Inicia Entrega de Tarjetas de Pensión Bienestar en Junio 2026: ¿Para Qué Registrados?

Hoy inició la entrega de tarjetas de la Pensión Bienestar de junio 2026, y si ya te toca acudir por tu medio de pago, acá te decimos qué registrados recibirán su medio de pago y qué documentos piden para recoger el plástico en el que se les depositará los apoyos económicos.

Se continúa realizando el registro de hombres y mujeres de 30 a 64 años, y en notas previas ya te dijimos dónde hay módulos y qué apellidos se inscriben del 15 al 20 de junio 2026, además de los requisitos para el próximo periodo de incorporaciones del Bienestar.

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¿A qué registrados les entregan tarjetas del Bienestar en junio 2026?

El reparto de las tarjetas del Banco Bienestar es exclusivo para los adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años que hicieron su registro en el mes de abril de este año, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Bienestar.

De esta manera, los nuevos beneficiarios recibirán su medio de pago y podrán comenzar a disfrutar de su apoyo económico, que es de 6,400 pesos bimestrales para los mayores de 65 años y de 3,100 pesos para mujeres de 60 a 64.

¿Cuándo me toca entrega de tarjeta Bienestar?

Si realizaste tu registro en abril 2026, puedes consultar la fecha, hora y lugar donde te darán tu medio de pago de la Pensión Bienestar en el siguiente enlace con tu CURP: http://200.188.126.15:8082/ENTREGA_TARJETAS.bienestar/. Toma en cuenta que la distribución solo se realizará del 15 al 21 de junio 2026.

De igual manera, te llegará un mensaje de texto SMS a tu celular con el día, horario y sede a la que debes acudir para recibir tu tarjeta del Banco Bienestar. Recuerda que debes llevar comprobante del registro e identificación oficial vigente en original y copia.

Requisitos para recoger la tarjeta Bienestar en junio 2026

Una vez que tengan su cita confirmada, los nuevos beneficiarios de la Pensión Bienestar y de la Pensión Mujeres Bienestar deben realizar estos 5 pasos para recoger su tarjeta y poder comenzar a cobrar el apoyo económico bimestral:

Asistir en la fecha, hora y lugar de tu cita. Lleva identificación oficial (original y una copia). Entrega el comprobante de registro. Te entregarán el sobre de la tarjeta cerrado. Te tomarán una fotografía con el sobre donde viene tu tarjeta Bienestar.

Es importante que cumplas con estos requisitos fundamentales a la hora de recoger tu tarjeta Bienestar, ya que de lo contrario podrían negarte la entrega de tu plástico y tendrías que esperar más tiempo para que te la den.

PPP