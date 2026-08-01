Accidentes

Muere Eduardo Salazar, Reconocido Taquero, tras Caer a un Barranco en Santiago, Nuevo León

Eduardo Salazar viajaba en una cuatrimoto cuando presuntamente perdió el control y cayó a un barranco de aproximadamente 15 metros de altura en la comunidad Los Fierros

Protección Civil en Santiago por muerte de taquero Eduardo SalazarElementos de Protección Civil, policías y paramédicos confirmaron la muerte de Eduardo Salazar en Santiago. Foto: Puntoxpunto

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Eduardo Salazar, reconocido taquero de Santiago, muere en un accidente de cuatrimoto. La comunidad lamenta su pérdida y espera detalles sobre los servicios funerarios.

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