Muere Eduardo Salazar, Reconocido Taquero, tras Caer a un Barranco en Santiago, Nuevo León

Eduardo Salazar, un reconocido comerciante y taquero del municipio de Santiago, Nuevo León, murió en un accidente cuando viajaba en cuatrimoto en la comunidad conocida como Los Fierros. De acuerdo con el reporte de las autoridades, cayó de un barranco desde una altura aproximada de 15 metros.

El accidente se registró durante la noche del viernes 31 de julio y generó la movilización de cuerpos de emergencia hasta la comunidad de Los Fierros, en el municipio de Santiago. Al arribar los elementos de Protección Civil y paramédicos confirmaron que Eduardo Salazar ya no contaba con signos vitales tras caer y sufrir un golpe en la cabeza.

La zona fue acordonada por las autoridades para llevar a cabo las indagatorias correspondientes, así como el levantamiento y traslado del cuerpo. Las investigaciones continúan para determinar cómo ocurrió el accidente en el que el reconocido comerciante y taquero perdió la vida.

La comunidad de Santiago está de luto tras muerte Eduardo Salazar

Tras darse a conocer la muerte de Eduardo Salazar, la comunidad de Santiago lamentó el fallecimiento del comerciante y dieron sus condolencias a la familia. A través de redes sociales, diversas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo, entre ellos algunos clientes, compartieron diferentes experiencias que vivieron junto a él.

Mientras tanto, están a la espera de que indiquen y den a conocer los horarios y dónde se llevarán a cabo los servicios funerarios para darle el último adiós a Eduardo Salazar. De igual manera, las autoridades siguen investigando cómo ocurrieron los hechos, pues presuntamente, habría perdido el control de la cuatrimoto cuando paseaba cerca de un barranco.

Con información de Adriana Garcino | N+

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