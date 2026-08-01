Accidente en el Periférico Deja Dos Hombres Muertos en Torreón

Dos hombres perdieron la vida tras registrarse un trágico accidente vial sobre el periférico, a la altura del puente Santa Fe, en los carriles de circulación de Torreón hacia Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 2:40 horas.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Daniel, de 33 años de edad, quien conducía la unidad, y Daniel Esparza, de 32 años, quien viajaba como copiloto.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad, así como personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el peritaje correspondiente y el levantamiento de los cuerpos.

Muere hombre atropellado en Zaragoza tras varios días hospitalizado

Un hombre de 47 años, falleció en el Hospital General Dr. Salvador Chavarría de Piedras Negras, donde permanecía internado debido a un traumatismo craneoencefálico que sufrió tras ser atropellado días antes en el municipio de Zaragoza.

El accidente ocurrió el pasado 6 de julio, cuando la víctima fue embestida por un vehículo y quedó lesionada sobre la carpeta asfáltica. Debido a que los hechos sucedieron en Zaragoza, la Fiscalía General de Justicia de la Zona Norte II quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.