Accidentes

Accidente en el Periférico Deja Dos Hombres Muertos en Torreón

Un fatal accidente en el periférico dejó como saldo dos hombres muertos en Torreón.

Fatal Accidente en el Periférico Deja Dos Hombres Muertos en TorreónDos hombres murieron en un accidente durante la madrugada del sábado. Foto: Policía Municipal

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Tragedia en el periférico de Torreón: dos hombres pierden la vida en un accidente a la altura del puente Santa Fe. Conoce los detalles de este lamentable suceso.

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