Internacional

Embajadas de EUA en Oriente Medio Llaman a sus Ciudadanos a Abandonar la Región

Las embajadas pidieron a los ciudadanos estar preparados para posibles cancelaciones de vuelos, cierres periódicos del espacio aéreo y potenciales interrupciones en los desplazamientos.

Embajadas de Estados UNidos en Medio Oriente llaman a sus ciudadanos a abandonar la regiónLas embajadas de EUA pidieron a los ciudadanos a estar preparados para posibles cancelaciones de vuelos. Foto: Reuters | Archivo
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