Matan a Balazos al Rapero Soldis C4 Durante la Grabación de un Video Musical en Jalisco

El rapero y productor musical Jesús Alejandro Hinojosa Vargas, conocido artístamente como Soldis C4, fue asesinado a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

El artista, de 30 años, se encontraba preparando la grabación de un videoclip sobre la avenida Ahuehuetes cuando un hombre con el rostro cubierto se acercó y le disparó en al menos cuatro ocasiones. Tras el ataque, el agresor escapó a bordo de una motocicleta, mientras que los servicios de emergencia confirmaron la muerte del cantante en el lugar.

La Cliika Music confirmó el fallecimiento del rapero y expresó sus condolencias a la familia y seres queridos del artista.

A través de un mensaje en redes sociales, la agrupación escribió: "Hoy nos toca despedir a alguien que fue parte de nuestras vidas, de nuestra historia y de muchos momentos que quedarán para siempre en nuestra memoria. Hay pérdidas que son difíciles de entender y palabras que simplemente no alcanzan para expresar lo que sentimos."

Así ocurrió el ataque contra Soldis C4

De acuerdo con testigos, el agresor llevaba el rostro cubierto con una máscara. Sin mediar palabra, se aproximó al músico y abrió fuego a quemarropa, para después darse a la fuga.

Luego de las llamadas al número de emergencias, elementos de la Policía de Guadalajara y paramédicos acudieron al sitio. Sin embargo, al revisar a la víctima confirmaron que Jesús Alejandro Hinojosa Vargas ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

Los policías acordonaron la zona para preservar la escena del crimen, donde quedaron 11 casquillos percutidos como parte de los indicios que serán integrados a la investigación.

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el móvil del homicidio e identificar al responsable. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por este caso.

¿Quién era Soldis C4?

Jesús Alejandro Hinojosa Vargas desarrolló su carrera dentro de la escena del rap mexicano como intérprete, productor musical y mánager.

Bajo el nombre artístico de Soldis C4, el músico ganó reconocimiento con temas como "Fuego" y "Turbio", además de colaborar en la producción musical de otros artistas y apoyar el desarrollo de talentos locales.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias del crimen y dar con el paradero del responsable, quien, de acuerdo con los primeros testimonios, escapó del lugar en una motocicleta tras disparar contra el artista.