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Matan a Balazos al Rapero Soldis C4 Durante la Grabación de un Video Musical en Jalisco

El cantante preparaba la grabación de un videoclip cuando un hombre armado se acercó y le disparó

Rapero Soldis C4. Foto: Soldis C4Rapero Soldis C4. Foto: Soldis C4

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Tragedia en la música: Soldis C4, rapero y productor, muere a balazos en Jalisco. El atacante usó una máscara y huyó tras el crimen. La comunidad está conmocionada.

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