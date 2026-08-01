Desde Lluvia de Meteoros hasta Regreso a Clases: ¿Qué Pasará en Agosto 2026?

Agosto de 2026 llega cargado de fechas importantes: desde trámites escolares y el regreso a clases, hasta fenómenos astronómicos como la lluvia de meteoros Perseidas y un eclipse parcial de Luna, además de una agenda de conciertos con artistas como Harry Styles, Melanie Martinez y Rosalía. Aquí un repaso, día por día, de lo que sucederá este mes.

¿Qué trámites y fechas escolares hay en agosto?

5 de agosto: último día para realizar el registro y poder estudiar la Prepa en Línea-SEP.

11 de agosto: regresan a clases los alumnos de la UNAM que cursan el plan semestral y anual.

31 de agosto: inician las clases del ciclo escolar 2026-2027 para los alumnos de la SEP.

¿Qué fenómenos astronómicos se podrán ver este mes?

13 de agosto: será visible la lluvia de meteoros Perseidas, que este año coincidirá con la Luna nueva, lo que permitirá observarla en todo el país, especialmente después de la medianoche.

Noche del 27 y madrugada del 28 de agosto: será visible un eclipse parcial de Luna.

¿Qué eventos culturales habrá en agosto?

Del 7 al 23 de agosto se llevará a cabo la XII Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios, en el Zócalo de la Ciudad de México.

¿Qué conciertos habrá en agosto de 2026?

En la Ciudad de México:

Harry Styles: 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto.

Melanie Martinez: 8 de agosto.

Rosalía: 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto.

Fuera de la capital:

Melanie Martinez se presentará en Monterrey el 6 de agosto.

Rosalía se presentará en Guadalajara el 15 y 16 de agosto, y en Monterrey el 19 de agosto.

¿Qué conmemoraciones y movilizaciones habrá en agosto?

28 de agosto: se celebra el Día del Abuelo o Día de las Personas Mayores.

30 de agosto: por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se esperan movilizaciones de colectivos y familiares.

AMP