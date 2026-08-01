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Desde Lluvia de Meteoros hasta Regreso a Clases: ¿Qué Pasará en Agosto 2026?

Un eclipse parcial de Luna y conciertos de Harry Styles, Melanie Martinez y Rosalía: esto es lo que pasará en agosto de 2026

Lluvia de estrellas PerseidasLluvia de estrellas Perseidas inicia hoy. Foto: Reuters

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