Sociedad

¿Qué Hacer en Feria del Elote 2026 de San Juan Ixtayopan, CDMX? Fecha y Sede

Entre los platillos destacados para deleitar el paladar se encuentran: elotes preparados, esquites, tamales, tlacoyos, atole, chileatole, entre otros

¿Qué Hacer en Feria del Elote de San Juan Ixtayopan, CDMX? Fecha y SedeEsquites en la Feria del Elote en San Juan Ixtayopan, Tláhuac. Foto: Querétaro

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La Feria del Elote y la Tortilla de San Juan Ixtayopan en Tláhuac se realizará del 8 al 16 de agosto de 2026 en un encuentro de sabores y recetas que, de acuerdo con los organizadores, transportarán al México antiguo

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