¿Qué Hacer en Feria del Elote 2026 de San Juan Ixtayopan, CDMX? Fecha y Sede

Decenas de productores y comerciantes de San Juan Ixtayopan, uno de los pueblos originarios de la alcaldía Tláhuac, ofrecen su variedad de platillos en "La Feria del Elote 2026", que forma parte de las actividades de qué hacer en las vacaciones de verano 2026 en la Ciudad de México.

Distintas variedades de maíz. Foto: Cuartoscuro

La feria ofrece una amplia variedad de platillos y bebidas elaborados a base de maíz, incluyendo opciones tradicionales y gourmet.

¿Qué platillos se encontrarán en la feria del elote 2026?

Entre los platillos destacados se encuentran los siguientes:

Elotes preparados

Esquites

Tamales

Tlacoyos

Atole

Chileatole

¿Cuándo será la feria del elote 2026?

La Feria del Elote y la Tortilla de San Juan Ixtayopan en Tláhuac se realizará del 8 al 16 de agosto de 2026 en un encuentro de sabores y recetas que, de acuerdo con los organizadores, transportarán al México antiguo.

Se espera que reúna a más de 170 productores de maíz, para ofrecer a turistas locales, nacionales y extranjeros una amplia gama de platillos preparados con este grano esencial en la cultura alimentaria del país.

También hay actividades artísticas y culturales, como visitas para conocer los procesos de cultivo y la dedicación de los productores del maíz y del olivo.

¿Dónde se ubica la feria del elote 2026?

La Feria del Elote 2026 se celebra en Avenida del Maestro, Barrio La Asunción de San Juan Ixtayopan, Tláhuac, uno de los pueblos originarios del Valle de México que también es famoso por los tapetes de aserrín de colores que se colocan en las calles durante Semana Santa.

HVI