¿Cuándo y Dónde Será el Concierto Sinfónico de The Beatles Gratis en CDMX 2026?

El concierto sinfónico tributo a The Beatles en CDMX 2026 ya es un hecho; por ello, las autoridades capitalinas dieron a conocer los detalles para que vayas a disfrutar de los clásicos de una de las bandas más importantes en la historia musical; toma nota.

De acuerdo con las autoridades, se trata de un evento para toda la familia que hará revivir los mejores temas del cuarteto de Liverpool. El show denominado “Tlacuach Fest Sinfónico” traerá muchas sorpresas para el público.

“No te pierdas esta experiencia”, invita la Autoridad del Centro Histórico.

Lo anterior, porque el concierto sinfónico homenaje a The Beatles estará a cargo de Los Big Bens, un reconocido ensamble mexicano especializado en rendir tributo en vivo a la discografía de The Beatles.

La agrupación ha destacado por sus presentaciones masivas, pero también en recintos emblemáticos como el Palacio de Minería y el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN.

¿Cuándo y dónde será el concierto sinfónico The Beatles en CDMX?

Es importante que sepas que este concierto homenaje a The Beatles en la CDMX, es completamente gratuito y no es necesario que realices ningún registro. Las autoridades señalan que la idea es disfrutar de la música en los espacios públicos.

Considerada una de las bandas con mayores ventas de discos en la historia de la música, con más de 600 millones a nivel mundial, el cuarteto ha dejado un legado histórico para la humanidad.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr crearon canciones que ya son consideradas himnos a nivel mundial, por lo que se prevé que estas melodías sean interpretadas durante el concierto sinfónico tributo a The Beatles, tales como:

Get Back

Come Together

Let It Be

A Hard Day's Night

Hey Jude

De una vez prepara el plan con tus personas favoritas, ya que el concierto sinfónico dedicado a The Beatles en CDMX 2026 se llevará a cabo el domingo 16 de agosto a las 14:00 horas.

La cita es en la Plaza Manuel Tolsá, ubicada casi a un costado del Palacio de Bellas Artes sobre la calle de Tacuba, casi esquina con el Eje. Para mayor referencia, la encontrarás frente al Museo Nacional de Arte y Palacio de Minería.

EPP