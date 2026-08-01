Sociedad

Ley Seca CDMX Agosto 2026: ¿En Qué Alcaldías No Venderán Alcohol Casi un Mes?

La Ley Seca en CDMX se aplicará en estos puntos de la ciudad, durante casi todo el mes de agosto 2026; estos son los detalles

La Ley Seca en CDMX se aplicará casi durante un mes en estas demarcacionesFoto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Confirman Ley Seca en CDMX Agosto 2026: ¿En Qué Alcaldías Prohíben la Venta Alcohol Casi Todo el Mes?