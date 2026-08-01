Ley Seca CDMX Agosto 2026: ¿En Qué Alcaldías No Venderán Alcohol Casi un Mes?

Las autoridades dieron a conocer los detalles de la aplicación de la Ley Seca en CDMX; no obstante, tienes que considerar que en esta ocasión se llevará a cabo durante varios días del mes de agosto 2026; estos son los motivos.

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se pondrá en marcha esta medida con la finalidad de mantener la seguridad y suspender la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, así como en envase abierto y/o al copeo en todas sus graduaciones.

Es importante que tomes en cuenta que la disposición será efectiva de las 00:00 horas a las 24:00 horas durante los días indicados del año 2026.

Asimismo, debes considerar que la Ley Seca en CDMX aplica para todos los establecimientos ubicados dentro del perímetro territorial solo de la alcaldía Tláhuac, que operen de la siguiente manera:

Vinaterías

Tiendas de abarrotes

Supermercados con licencia para venta de vinos y licores

Tiendas de autoservicio

Tiendas departamentales

"Y en cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación o que se instalen temporalmente con motivo de las ferias, festividades, y tradiciones populares en la vía pública", señala el documento.

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¿Cuándo y en qué colonias se aplicará la Ley Seca en CDMX agosto 2026?

Según las autoridades, la Ley Seca en CDMX se aplicará del 1.° y hasta el 24 de agosto en Tláhuac, debido a las fiestas patronales que se desarrollarán en distintas colonias y barrios.

Ahora bien, recuerda que estás obligado a respetar la medida, no importa si solo acudes a visitar a un familiar o estás de paseo por la zona. De lo contrario, serás remitido al Juzgado Cívico para la imposición de la sanción que corresponda.

Por lo tanto, podrías hacerte acreedor a:

Multa económica: De 21 a 30 UMAs, lo que equivale aproximadamente a dos mil 300 a tres mil 500 pesos (el valor exacto depende de la UMA vigente).

Arresto administrativo: De 25 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas (conocido como El Torito)

Trabajo comunitario: De 12 a 18 horas de servicio en favor de la comunidad.

La Ley Seca en CDMX de casi todo el mes de agosto 2026 se aplicará en la alcaldía Tláhuac de la siguiente manera:

Del 01 al 06 de agosto: colonias y barrios del pueblo de San Francisco Tlaltenco.

El 05 y 06 de agosto: colonia La Draga

Del 7 al 17 de agosto: colonias y barrios del pueblo de San Pedro Tláhuac

Del 15 al 24 de agosto: colonias y barrios del pueblo de San Andrés Mixquic

EPP