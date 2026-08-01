Accidentes

Conductor Huye Luego de Provocar Volcadura y Accidente Múltiple en Torreón

Un conductor huyó después de provocar la volcadura de un vehículo y un accidente múltiple en el bulevar Independencia en Torreón.

Conductor Huye Luego de Provocar Volcadura y Accidente Múltiple en TorreónEl impacto provocó que una de las unidades volcara y chocara contra otros dos vehículos. Foto: N+

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Impactante accidente en Torreón: un conductor provocó volcadura y choque múltiple en bulevar Independencia. El responsable huyó. Descubre más detalles.

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