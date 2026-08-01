Conductor Huye Luego de Provocar Volcadura y Accidente Múltiple en Torreón

Una volcadura de un vehículo se registró la tarde de este viernes, 31 de julio, sobre el bulevar Independencia y la calzada Colón, en Torreón.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil que circulaba sobre el bulevar Independencia, de poniente a oriente, con dirección a la prolongación Colón, impactó a un vehículo, conducido por Daniel, de 21 años.

El fuerte choque provocó que el vehículo volcara tras dar varias vueltas y posteriormente se impactara contra otros dos automóviles. Una camioneta resultó con daños en la parte frontal, mientras que otra unidad presentó afectaciones en la parte trasera.

El conductor del vehículo volcado sufrió un golpe en el brazo que no requirió traslado a un hospital. En tanto, el presunto responsable del accidente múltiple huyó del lugar con rumbo desconocido.

Conductor pierde el control y vuelca frente al Hospital General de Torreón

La tarde del 31 de julio se registró una aparatosa volcadura frente al Hospital General de Torreón, donde dos adultos resultaron lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor perdió el control del volante, subió al camellón central y terminó volcando la unidad.

Elementos de Protección Civil y personas que se encontraban afuera del hospital, en espera de información sobre sus familiares, ayudaron a colocar el vehículo sobre sus ruedas y rescataron a los ocupantes. Posteriormente, ambos lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.