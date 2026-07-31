Motociclista es Arrollado por Tráiler en Torreón; Responsable Huyó del Lugar

Con posiblefractura en su piernaizquierda resultó un motociclistaluego de ser atropelladopor un tráiler que se dio a la fuga durante la mañana de este 31 de julio.
El accidentevial se registró alrededor de las 6:15 horas en el bulevarMonterreal y carreteraaMieleras en la coloniaMonterreal en Torreón. De acuerdo al reporte de tránsito y vialidad, el motociclista había sido arrollado por un tráiler que huyó del sitio.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron a un hospital de la ciudad para su atención médica.
Accidente en carretera Mieleras deja a un motociclista lesionado
En otro percance vial que se registró este viernes, un motociclista resultó lesionado con heridas en el rostro luego de impactar por alcance a un vehículo sobre la carreteraMieleras a la altura de la calle Parque Industrial Las Américas en Torreón.
El impacto fue tan fuerte que el motociclistaal estamparse con el vidrio del parabrisas trasero del vehículo terminóporromperlo y dejarlo en la vialidad.
Afortunadamente, el conductor de la motocicleta portaba casco de seguridad, aún sufrió heridas que ameritaron la atención de paramédicos de la CruzRoja quienes lo trasladaron a un hospital.