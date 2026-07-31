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Motociclista es Arrollado por Tráiler en Torreón; Responsable Huyó del Lugar

Un motociclista fue arrollado por un tráiler que se dio a la fuga en la colonia Monterreal en Torreón.

Motociclista es Arrollado por Tráiler en Torreón; Responsable Huyó del LugarFoto: N+

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Impactante accidente en Torreón: un motociclista sufre posible fractura tras ser arrollado por un tráiler que huyó. La Policía y Cruz Roja acudieron al rescate. Conoce más detalles.

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