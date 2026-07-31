Motociclista es Arrollado por Tráiler en Torreón; Responsable Huyó del Lugar

Con posible fractura en su pierna izquierda resultó un motociclista luego de ser atropellado por un tráiler que se dio a la fuga durante la mañana de este 31 de julio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Motociclista Resulta Lesionado tras Ser Atropellado por un Tráiler en Torreón

El accidente vial se registró alrededor de las 6:15 horas en el bulevar Monterreal y carretera a Mieleras en la colonia Monterreal en Torreón. De acuerdo al reporte de tránsito y vialidad, el motociclista había sido arrollado por un tráiler que huyó del sitio.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron a un hospital de la ciudad para su atención médica.

Accidente en carretera Mieleras deja a un motociclista lesionado

En otro percance vial que se registró este viernes, un motociclista resultó lesionado con heridas en el rostro luego de impactar por alcance a un vehículo sobre la carretera Mieleras a la altura de la calle Parque Industrial Las Américas en Torreón.

El impacto fue tan fuerte que el motociclista al estamparse con el vidrio del parabrisas trasero del vehículo terminó por romperlo y dejarlo en la vialidad.

Afortunadamente, el conductor de la motocicleta portaba casco de seguridad, aún sufrió heridas que ameritaron la atención de paramédicos de la Cruz Roja quienes lo trasladaron a un hospital.