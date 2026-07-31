Accidentes

Operador de Tráiler Queda Atrapado en su Unidad tras Volcar Sobre Autopista 150D Puebla-Orizaba

El operador de un tráiler cargado con tabiques quedó atrapado en la cabina de su unidad tras volcarse sobre la autopista 150D Puebla-Orizaba.

Operador de Tráiler Queda Atrapado en su Unidad tras Volcar Sobre Autopista 150D Puebla-OrizabaAutomovilistas y otros traileros apoyaron con el rescate del operador de la unidad. Foto: Miguel Montes de Oca

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Impactante accidente en la autopista 150D Puebla-Orizaba: tráiler cargado con tabiques vuelca y deja al conductor atrapado en la cabina. Conoce los detalles del rescate.

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