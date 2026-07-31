Operador de Tráiler Queda Atrapado en su Unidad tras Volcar Sobre Autopista 150D Puebla-Orizaba

La tarde de este viernes 31 de julio se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y autoridades debido a un percance carretero en la región montañosa del estado de Veracruz, donde una unidad de carga se vio involucrada.

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De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un tráiler que iba cargado con tabiques mientras se trasladaba sobre la autopista 150D Puebla-Orizaba, con destino hacia el municipio de Maltrata.

Según la información recabada hasta el momento, el conductor presuntamente perdió el control de la pesada unidad de carga al intentar evadir otro vehículo, por lo que el tráiler terminó por volcar sobre su lado izquierdo.

Derivado de este percance carretero, se dio a conocer que el operador quedó atorado dentro de la cabina de la unidad de carga, por lo que terminó con varias lesiones. Automovilistas y otros transportistas que circulaban por la zona donde se registraron los hechos auxiliaron al conductor.

Conductor del tráiler cargado con tabiques fue trasladado a un hospital tras la volcadura en la autopista Puebla-Orizaba

Asimismo, ayudaron a mantener el flujo vehicular y minutos más tarde, al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes se encargaron de atender la emergencia.

Elementos de la Guardia Nacional, división carreteras, tomaron conocimiento de lo ocurrido, mientras que el operador de la pesada unidad de carga fue rescatado de la cabina y paramédicos se encargaron de gestionar su traslado a un centro hospitalario de la zona.

Se reportó que el estado de salud del operador del tráiler se encontraba reservado, mientras que en el sitio del percance, las maniobras para llevar a cabo el retiro de la unidad, así como la carga de tabiques que transportaba, provocaron cierre parcial de la circulación en dicha zona.