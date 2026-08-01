Clausuran Aserradores que Procesaban Madera Ilegal en Chignahuapan y Aquixtla, Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuraron aserraderos que operaban presuntamente con madera obtenida de forma ilegal en los municipios de Chignahuapan y Aquixtla.
El fin es prevenir y combatir los delitos que atenten contra los recursos naturales.
Colocan sellos de clausura y aseguran más de 300 metros cúbicos de madera en Puebla
Los elementos de la Policía Estatal ubicaron dos centros destinados al almacenamiento y transformación de materias primas forestales que carecían de la documentación para acreditar la legal procedencia de la madera.
Como resultado de estas intervenciones, las autoridades colocaron sellos de clausura en los inmuebles y aseguraron más de 330 metros cúbicos de madera en distintas presentaciones, así como 17 máquinas de aserradero.
Con ello, mantiene una estrategia permanente para proteger el patrimonio natural y contribuir a la conservación de los ecosistemas en beneficio de las familias poblanas.
Con información de Cristóbal Lobato
JAPR