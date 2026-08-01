Clausuran Aserradores que Procesaban Madera Ilegal en Chignahuapan y Aquixtla, Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuraron aserraderos que operaban presuntamente con madera obtenida de forma ilegal en los municipios de Chignahuapan y Aquixtla.

El fin es prevenir y combatir los delitos que atenten contra los recursos naturales.

Colocan sellos de clausura y aseguran más de 300 metros cúbicos de madera en Puebla

Los elementos de la Policía Estatal ubicaron dos centros destinados al almacenamiento y transformación de materias primas forestales que carecían de la documentación para acreditar la legal procedencia de la madera.

Con el @Gob_Puebla, se fortalecen las acciones de vigilancia para combatir los delitos ambientales y preservar el patrimonio natural de nuestro estado. 🌿🤝



🎥 #DalePlay y conoce el resultado de los operativos que la Policía Estatal Forestal realizó, en coordinación con la… pic.twitter.com/9glShXIFMr — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) July 31, 2026

Como resultado de estas intervenciones, las autoridades colocaron sellos de clausura en los inmuebles y aseguraron más de 330 metros cúbicos de madera en distintas presentaciones, así como 17 máquinas de aserradero.

Con ello, mantiene una estrategia permanente para proteger el patrimonio natural y contribuir a la conservación de los ecosistemas en beneficio de las familias poblanas.

Con información de Cristóbal Lobato

JAPR