Seguridad

Clausuran Aserradores que Procesaban Madera Ilegal en Chignahuapan y Aquixtla, Puebla

Las autoridades aseguraron más de 330 metros cúbicos de madera en distintas presentaciones, así como 17 máquinas de aserradero.

Las autoridades aseguraron el material por no acreditar su procedencia.Las autoridades aseguraron el material por no acreditar su procedencia. Foto: SSC Puebla

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Autoridades en Puebla cierran aserraderos ilegales, asegurando 330 m³ de madera. Un paso crucial para proteger nuestros recursos naturales. Infórmate sobre esta acción.

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