Seguridad

Asesinan a Hombre al Abrir la Puerta de su Casa en la Colonia Reforma en Salamanca

La víctima descansaba en su casa, cuando al abrir la puerta lo asesinan a balazos. Los agresores logran darse a la fuga en Salamanca.

La zona fue resguarda por elementos de Seguridad.Foto: N+

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Un hombre es asesinado en su hogar en Salamanca tras abrir la puerta a sus atacantes. La policía y la Guardia Nacional desplegaron un operativo, pero los responsables escaparon.

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