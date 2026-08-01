Asesinan a Hombre al Abrir la Puerta de su Casa en la Colonia Reforma en Salamanca

Una intensa movilización por parte de elementos de varias corporaciones de Seguridad se originó tras el reporte de una persona asesinada a balazos en la puerta de su casa en la colonia Reforma, en Salamanca, Guanajuato.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron minutos después de las 10 de la noche, cuando hombres armados llegaron al domicilio de la víctima y tocaron en varias ocasiones a la puerta de su casa.

Al abrir, el hombre, quien se encontraba descansando, fue atacado a balazos en repetidas ocasiones por los dos hombres armados, quienes tras lograr su objetivo, de inmediato se dieron a la fuga.

Las detonaciones de arma de fuego, alertaron a los vecinos de la zona, quienes no dudaron en llamar a los números de emergencia, mientras salían a la calle, para ver que es lo que había ocurrido en el domicilio afectado.

Los primeros en llegar, fueron policías municipales, quienes pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras hacían también su arribo los elementos de la Guardia Nacional, quienes implementaron un operativo.

Fallece hombre de varios impactos de arma de fuego

A los pocos minutos, llegaron los rescatistas, quienes de inmediato brindaron atención médica al hombre, quien desafortunadamente, debido a las heridas provocadas por los balazos, ya no contaba con signos vitales.

Pese al operativo que se realizó en la zona, los uniformados, no pudieron dar con los agresores, mientras que el personal de la Fiscalía de Guanajuato, en conjunto con la Semefo, realizaban las indagatorias correspondientes.

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