Localizan Osamenta Humana en el Cerro del Indio en Torreón

El hallazgo de una osamenta humana fue reportado la tarde del 31 de julio en el Cerro del Indio, ubicado en la colonia Las Brisas de Torreón.

Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, quienes realizaron una inspección en la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, los restos óseos podrían corresponder a una persona del sexo masculino, aunque hasta el momento no ha sido identificada.

Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento de la osamenta, la cual fue trasladada para practicar los estudios periciales que permitan determinar la identidad de la víctima y las causas de su fallecimiento.

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