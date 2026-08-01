Seguridad

Localizan Osamenta Humana en el Cerro del Indio en Torreón

Autoridades localizaron una osamenta humana en el Cerro del Indio en Torreón.

Localizan Osamenta Humana en el Cerro del Indio en TorreónReportes preliminares señalan que los restos podrían ser de un hombre. Foto: N+

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Autoridades localizan restos humanos en el Cerro del Indio, Torreón. La identidad y causas del fallecimiento están bajo investigación. Mantente informado.

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