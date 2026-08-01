Sandra Perdió su Refrigerador por una Transferencia Falsa de 3 Mil Pesos

El crecimiento del comercio electrónico también ha impulsado nuevas modalidades de fraude que afectan a miles de personas que venden artículos por internet. Una de las más frecuentes es la conocida como el falso comprador, una estafa en la que los delincuentes simulan haber realizado una transferencia bancaria mediante comprobantes falsificados para quedarse con el producto sin pagar un solo peso. Especialistas en ciberseguridad advierten que este delito se ha vuelto cada vez más común en plataformas como Marketplace y aplicaciones de anuncios clasificados, donde los estafadores aprovechan la confianza y la urgencia de los vendedores.

Durante los últimos dos meses se han reportado al menos 67 denuncias relacionadas con este tipo de fraude, de acuerdo con especialistas en seguridad digital. Además, los delincuentes han comenzado a utilizar herramientas de inteligencia artificial para hacer que los comprobantes falsos parezcan completamente auténticos, lo que incrementa el riesgo de que más personas caigan en el engaño.

Así engañaron a Sandra para quedarse con su refrigerador

Sandra fue víctima de esta modalidad de fraude, identificada por la Policía Cibernética como el falso comprador. Todo comenzó cuando publicó un refrigerador en una plataforma de compraventa con la intención de venderlo. Poco tiempo después recibió el mensaje de un supuesto interesado que mostró disposición para cerrar el trato de inmediato.

El hombre le pidió retirar el anuncio de la plataforma porque aseguraba que ya había tomado la decisión de comprar el electrodoméstico. También solicitó los datos bancarios de Sandra con el argumento de que realizaría la transferencia en ese mismo momento.

Antes de compartir su testimonio, Sandra explicó cómo el supuesto comprador ganó su confianza.

“Me dice: ‘Baja el anuncio de la aplicación. Yo te lo compro, me interesa porque lo quiero para mi hermana, que se acaba de separar. Por favor, mándame tus datos bancarios para poderte hacer la transferencia’”.

Para hacer más creíble la operación, el delincuente envió un supuesto comprobante de transferencia por 3 mil pesos, además de una fotografía de una credencial para votar y una imagen de su rostro. Todo parecía indicar que la compra era legítima.

El refrigerador salió de la casa, pero el dinero nunca llegó

Mientras Sandra esperaba que el depósito se reflejara en su cuenta bancaria, el supuesto comprador le informó que ya había enviado una camioneta de mudanza para recoger el refrigerador. La presión por concretar rápidamente la entrega fue una parte fundamental del engaño.

Sandra relató cómo ocurrió ese momento.

“Me envió una camioneta a través de una aplicación para recoger el refrigerador. Me dijo que ya estaba la mudanza. La camioneta estaba debajo de mi domicilio. Me dijo: ‘Ya puedes bajar, por favor. Ya te hice el depósito, ya te mandé la captura de pantalla’”.

Convencida por el supuesto comprobante, Sandra entregó el electrodoméstico. Sin embargo, el depósito jamás apareció en su cuenta bancaria. La camioneta se llevó el refrigerador y el dinero nunca fue transferido, confirmando que todo había sido una estafa.

Los productos más buscados por los estafadores

El especialista en ciberseguridad Enrique Poceros explicó que este fraude se ha vuelto cada vez más frecuente y que los delincuentes suelen enfocarse en artículos de alto valor económico porque son fáciles de revender.

Entre los productos más buscados se encuentran teléfonos celulares, computadoras, relojes, consolas de videojuegos y electrodomésticos.

El especialista explicó cómo operan estos grupos delictivos.

“El modus operandi consiste en contactar al vendedor y mostrar un aparente interés por el producto. Posteriormente argumentan que realizarán una transferencia o depósito de manera inmediata y envían comprobantes que están falsificados. Ahora incluso utilizan inteligencia artificial”.

Cómo evitar caer en la estafa del falso comprador

Los expertos recomiendan no confiar únicamente en las capturas de pantalla o comprobantes enviados por aplicaciones de mensajería. La única forma de confirmar un pago es verificar directamente en la aplicación oficial del banco o en la banca electrónica que el dinero ya fue abonado y está disponible.

También aconsejan no entregar ningún artículo cuando el pago aparezca como pendiente o en proceso, desconfiar de quienes presionan para realizar la entrega de inmediato, mantener activa la publicación hasta concluir exitosamente la venta y verificar la identidad del comprador por distintos medios. Si existen dudas, lo más recomendable es realizar la entrega en un lugar seguro y, de ser posible, acompañado por otra persona.

La manipulación psicológica sigue siendo la principal herramienta de los delincuentes

Enrique Poceros advirtió que muchos delitos digitales no requieren conocimientos tecnológicos avanzados, sino que dependen principalmente de la manipulación emocional y la presión para que las víctimas actúen sin verificar la información.

Antes de concluir sus recomendaciones, el especialista destacó cuál es la mejor forma de protegerse.

“Los delincuentes manipulan la confianza de las personas para obtener un beneficio económico y la mejor defensa sigue siendo verificar, desconfiar de la urgencia y nunca entregar un producto hasta confirmar que el pago es real y está disponible en la cuenta del vendedor”.

Si planeas vender artículos en Marketplace o en cualquier otra plataforma de compraventa, recuerda que un comprobante de transferencia no garantiza que el dinero haya sido depositado. Antes de entregar cualquier producto, verifica siempre el saldo directamente en tu banca electrónica. Unos minutos de espera pueden evitar que pierdas tanto tu dinero como el artículo que intentabas vender.