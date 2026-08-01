Seguridad

Sandra Perdió su Refrigerador por una Transferencia Falsa de 3 Mil Pesos

Delincuentes ya utilizan inteligencia artificial para crear comprobantes de transferencia falsos que parecen auténticos.

Verifica siempre el depósito antes de entregar un producto.Verifica siempre el depósito antes de entregar un producto. Foto: Archivo | Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En los últimos dos meses se registraron al menos 67 denuncias por la estafa del falso comprador, según especialistas en seguridad digital

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+