Seguridad

Vinculan a Proceso a Héctor “N” por Presunto Fraude en Caso Peak Capital

Un juez vinculó a proceso a Héctor “N” por su presunta participación en un fraude relacionado con Peak Capital, donde una inversionista reclama la devolución de 3.75 millones de pesos.

Juez Vincula a Proceso a Héctor “N” por Fraude; Víctima Reclama 3.75 Millones de PesosFiscalía Obtiene Vinculación a Proceso de Héctor “N” por Presunto Fraude.Foto: FGJ

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Fraude millonario en Peak Capital: Héctor 'N' vinculado a proceso. Una víctima reclama 3.75 millones de pesos. Conoce más sobre este escándalo financiero.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+