Vinculan a Proceso a Héctor “N” por Presunto Fraude en Caso Peak Capital

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León obtuvo la vinculación a proceso de Héctor “N”, investigado por su presunta responsabilidad en el delito de fraude relacionado con las operaciones de la empresa Peak Capital.

La audiencia se llevó a cabo el pasado 30 de julio, fecha en la que también fue cumplimentada una orden de aprehensión en su contra por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, un juez de control determinó que existen elementos suficientes para que el imputado continúe enfrentando el proceso penal.

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De acuerdo con las investigaciones, los hechos habrían ocurrido entre marzo de 2022 y abril de 2024, periodo en el que Héctor “N” presuntamente se ostentaba como director de operaciones de Peak Capital. Según la indagatoria, la empresa ofrecía a los inversionistas atractivos rendimientos económicos a cambio de realizar depósitos bancarios, firmar contratos y suscribir pagarés, con la promesa de obtener ganancias por el capital invertido.

Las autoridades señalan que bajo este esquema diversas personas entregaron recursos económicos con la expectativa de recibir los beneficios prometidos.

Víctima reclama millonaria inversión

En la investigación se establece que una víctima, cuya identidad permanece protegida, realizó múltiples transferencias bancarias a cuentas de Peak Capital entre marzo de 2022 y octubre de 2023. El monto total de las operaciones ascendió a 3 millones 750 mil pesos, cantidad que ahora reclama como parte del proceso legal, al asegurar que nunca le fue devuelto el capital invertido.

El presunto fraude salió a la luz en abril de 2024, cuando los directivos de la empresa convocaron a los inversionistas a una asamblea para informar que Peak Capital supuestamente se encontraba en quiebra y en concurso mercantil.

De acuerdo al caso, pese al anuncio realizado a los afectados, los recursos aportados por los inversionistas no fueron restituidos, motivo por el cual se iniciaron las denuncias correspondientes. Al concluir la audiencia, el juez resolvió vincular a proceso a Héctor “N” por el delito de fraude, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese periodo, la Fiscalía continuará recabando pruebas para fortalecer la carpeta de investigación

Con información de Brian Samaniego/ Noticias N+

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