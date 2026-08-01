Empleado Muere tras Caída Dentro de Pedrera en Escobedo, Nuevo León

Un trabajador perdió la vida tras un accidente laboral registrado el jueves 30 de julio en una pedrera ubicada en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El hecho ocurrió cuando el empleado cayó desde una altura aproximada de 15 metros mientras realizaba sus actividades en el sitio.

Fue durante la mañana de este viernes 31 de julio cuando personal médico informó que el empleado ya no contaba con signos vitales. Las autoridades mencionaron que el fallecido presentaba algunas lesiones de gravedad, entre ellas un golpe en la cabeza y diversas fracturas.

Empleados de este lugar informaron de manera anónima que la persona fallecida no contaba con el equipo de seguridad necesario para trabajar en las alturas. También se informó que el sujeto no se encontraba dado de alta en la nómina de esta empresa, por lo que pidieron a las autoridades investigar este caso.

Continúan accidentes laborales en predrera en Escobedo

Los trabajadores también mencionaron que no sería el primer caso de un accidente laboral, ya que en un periodo cercano a mes y medio se han registrado al menos dos muertes dentro de esta pedrera, por lo que solicitaron a las autoridades correspondientes realizar una inspección en el punto.

Hasta el momento esta pedrera no ha dado una declaración al respecto, por lo que se espera que sea en las próximas horas que se den más detalles al respecto. En el lugar fueron vistas varias patrullas de la Proxpol, por lo que se espera que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.