Accidentes

Empleado Muere tras Caída Dentro de Pedrera en Escobedo, Nuevo León

Trabajadores de esta pedrera solicitaron a las autoridades de seguridad realizar las investigaciones correspondientes tras este fallecimiento

Muere empleado en pedreraEl empleado habría muerto dentro de una empresa. Foto: N+

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Muere empleado en pedrera de Escobedo. Sin equipo de seguridad y fuera de nómina, trabajadores exigen investigación urgente.

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