Tractocamión Cargado con Limón Vuelca en el Libramiento Papantla-Tajín

Un tráiler cargado con aproximadamente 20 toneladas de limón persa volcó la tarde de este viernes 31 de julio sobre el kilómetro 1 del libramiento Papantla-Tajín, perteneciente al municipio de Papantla, en la zona norte de la entidad veracruzana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Autobús de Transporte Vuelca en a Carretera Veracruz Alvarado Hay Varios Lesionados

De acuerdo con la información obtenida, el percance se registró debido a una presunta falla en la dirección de la pesada unidad de carga, lo que provocó que el conductor perdiera el control y se registrara la volcadura.

Tras el percance, el tanque de combustible de la unidad de carga sufrió daños, lo que derivó en un derrame de diésel, lo que obligó a que personal de Protección Civil arribara al sitio e implementara medidas para prevenir riesgos.

Corporaciones policíacas dieron a conocer que en este percance no hubo reporte de personas que resultaran lesionadas, por lo que únicamente se reportaron daños materiales en el tractocamión y parte de la carga que transportaba.

Es de mencionar que las maniobras para retirar la pesada unidad afectaron la circulación en el tramo vial por un par de horas; sin embargo, una vez que el tractocamión fue remolcado al corralón, el flujo vehicular se restableció.

Tráiler cargado con tabiques vuelca en la autopista Puebla-Orizaba

Un percance carretero en la región montañosa del estado de Veracruz se registró la tarde de este viernes 31 de julio, lo que provocó una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y autoridades, donde una unidad de carga se vio involucrada.

Se trató de un tráiler que iba cargado con tabiques sobre la autopista 150D Puebla-Orizaba, con destino hacia Maltrata. Presuntamente, el conductor perdió el control de la unidad al intentar evadir otro vehículo, por lo que el tráiler terminó por volcar sobre su lado izquierdo.

El operador quedó atorado en la cabina de la unidad de carga, por lo que terminó con varias lesiones. Automovilistas y otros transportistas que circulaban por la zona donde se registraron los hechos auxiliaron al conductor.

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes se encargaron de atender la emergencia. Elementos de la Guardia Nacional, división carreteras, tomaron conocimiento de lo ocurrido.

Asimismo, se dio a conocer que el operador de la pesada unidad de carga fue rescatado de la cabina por automovilistas; otros traileros y paramédicos se encargaron de gestionar su traslado a un centro hospitalario de la zona.