Accidentes

Tractocamión Cargado con Limón Vuelca en el Libramiento Papantla-Tajín

Un tractocamión cargado con limón volcó en el libramiento Papantla-Tajín debido a una presunta falla mecánica.

Tractocamión Cargado con Limón Vuelca en el Libramiento Papantla-TajínEl tanque de diésel de la unidad pesada se dañó durante el percance lo que representaba un posible riesgo. Foto: Juan Olmedo

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Un tráiler con 20 toneladas de limón volcó en Papantla-Tajín por falla mecánica. No hubo heridos, pero el derrame de diésel causó alarma. Conoce los detalles.

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