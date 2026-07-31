Pipa Cargada con Chapopote se Incendia en la Carretera Federal Orizaba–Zongolica, Veracruz

La tarde de este jueves 30 de julio se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias debido a un percance carretero en el que se vio involucrada una unidad pesada en la región de las altas montañas de la entidad veracruzana.

Según lo informado, los hechos se registraron sobre la carretera federal Orizaba–Zongolica, a la altura del paraje conocido como "La Cola del Pato", cuando una pipa cargada con chapapote se incendió, lo que provocó que la vialidad se cerrara totalmente.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad se calcinó en cuestión de unos cuantos minutos, lo que generó grandes columnas de humo que se veían desde varios kilómetros a la distancia de donde se registraron los hechos.

Elementos de Protección Civil, así como Bomberos y corporaciones de seguridad pública, acudieron al lugar del siniestro para controlar la emergencia, establecer un perímetro de seguridad y de esta manera evitar que se registraran mayores riesgos para quienes transitaban por el lugar.

Una vez que fue controlado el incendio, la circulación pudo ser abierta nuevamente para que los vehículos que se encontraban esperando en el lugar siguieran su ruta, tomando las debidas precauciones. En relación con estos hechos, se descartan personas lesionadas o víctimas mortales.

Cuatro personas resultan heridas tras volcadura de autobús de transporte foráneo en Veracruz

La mañana de este jueves 30 de julio fueron reportadas al menos cuatro personas que resultaron lesionadas después de que el camión de transporte foráneo donde iban a bordo volcara cuando circulaba sobre la carretera que va de Alvarado a Veracruz.

Fue una unidad que cubría la ruta de Los Tuxtlas la que terminó volcada a un costado del tramo carretero anteriormente mencionado después de que el conductor perdiera el control de la unidad de pasajeros.

Información policiaca señaló que el conductor del camión, que tenía pocos minutos de haber pasado el municipio alvaradeño, pudo haberse quedado dormido o circular a exceso de velocidad, por lo que terminó saliendo del carril al acotamiento, intentó recuperar el camino; sin embargo, terminó volcando del lado contrario.

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Derivado de este percance, se reportó que al menos cuatro personas fueron reportadas como lesionadas, siendo atendidas por paramédicos en el lugar de los hechos para que posteriormente fueran trasladadas a un centro hospitalario de Alvarado.

Se informó que, tras el percance, el operador de la unidad siniestrada se fue del lugar con rumbo desconocido y hasta el momento no ha sido localizado. Serán las autoridades las que brinden mayor información e indiquen si se logra localizar al conductor.

Cabe recordar que el pasado 5 de marzo del año en curso, en esa misma zona de la carretera Veracruz-Alvarado en el km. 180, se registró una volcadura con un camión también de la ruta Los Tuxtlas, donde lamentablemente murió la señora Rosario de Jesús, de 32 años, y su hija Altana, de un año.