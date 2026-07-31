Accidentes

Pipa Cargada con Chapopote se Incendia en la Carretera Federal Orizaba–Zongolica, Veracruz

El incendio de una pipa cargada con chapopote provocó la movilización de cuerpos de emergencias sobre la carretera federal Orizaba-Zongolica, en la región montañosa del estado de Veracruz.

Pipa Cargada con Chapopote se Incendia en la Carretera Federal Orizaba–Zongolica, VeracruzLa columna de humo fue visible desde varios kilómetros de distancia. Foto: Ayuntamiento Zongolica

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Impactante incendio de pipa con chapopote en la carretera Orizaba-Zongolica. Emergencias controlan la situación sin heridos. Conoce más sobre este suceso en Veracruz.

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